2026 Dünya Kupası Son 16 Turu: Brezilya - Norveç CANLI

Son 16 turu





Brezilya-Norveç

Golcüler:





Carlo Ancelotti ve Vinicus Junior'un Brezilya'sı, Stale Solbakken ve Erling Braut Haaland'ın Norveç'ine karşı. Çeyrek finalde karşılaşacak olan Fas ve Fransa'nın tur atlamasının ardından, 2026 Dünya Kupası'nın üçüncü son 16 maçı bu akşam İtalyan saatiyle 22:00'de New York'un East Rutherford kentindeki Meadowlands Stadyumu'nda oynanacak ve gece saat 02:00'de oynanacak Meksika-İngiltere maçının galibini bir sonraki tura taşıyabilir. Brezilya, beşinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor ancak son 16 turunda Japonya’yı geçmek için epey zorlandı; Brezilya’ya karşı hiç yenilmeyen ancak tarihlerinde hiç çeyrek finale çıkamamış olan İskandinavlar ise Fildişi Sahili’ni eledi.



















