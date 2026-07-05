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brazil norway(C)Getty Images

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2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı: Brezilya - Norveç CANLI

Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunu bizimle CANLI olarak takip edin.

Son 16 turu


Brezilya-Norveç

Golcüler:


Carlo Ancelotti ve Vinicus Junior'un liderliğindeki Brezilya, Stale Solbakken ve Erling Braut Haaland'ın liderliğindeki Norveç ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde karşılaşacak olan Fas ve Fransa'nın tur atlamasının ardından, 2026 Dünya Kupası'nın üçüncü son 16 maçı bu akşam İtalyan saatiyle 22:00'de New York'un East Rutherford kentindeki Meadowlands Stadyumu'nda oynanacak ve gece saat 02:00'de oynanacak Meksika-İngiltere maçının galibini bir sonraki tura taşıyabilir. Brezilya, beşinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor ancak son 16 turunda Japonya’yı geçmek için epey zorlandı; Brezilya’ya karşı hiç yenilmeyen ancak tarihlerinde hiç çeyrek finale çıkamamış olan İskandinavlar ise Fildişi Sahili’ni eledi.






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    Brezilya-Norveç

    Golcüler:



    BREZİLYA (4-3-3): Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius. Teknik direktör: Ancelotti.


    NORVEÇ (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer, Pedersen; Odegaard, Berge, Berg; Nusa, Sorloth, Haaland. Teknik Direktör: Solbakken.


    Hakem: Elfath (ABD)

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    Kırmızı kart görenler:

    Asist:

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