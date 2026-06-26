2026 Dünya Kupası, Norveç-Fransa CANLI

Haaland’a karşı Mbappé, Odegaard’a karşı Olise. Daha basit bir ifadeyle, bu maç Norveç ile Fransa’nın karşılaşması; bu karşılaşma, Senegal-Irak maçıyla birlikte bu yılki Dünya Kupası’nın I. Grubu’nu sonlandıracak. İki milli takım da tam puanla sıralamanın zirvesinde yer alıyor ve her ikisi de, son 16 turunda kendilerine daha elverişli bir eşleşme umuduyla grubu birinci sırada bitirme hedefini taşıyor. Fransa’ya bir beraberlik bile yeterli olabilir; zira Norveç’e göre gol farkı biraz daha iyi durumda (Norveç +4, Fransa +5). Bu nedenle Haaland ve takım arkadaşları, son dünya şampiyonu Fransa’yı sıralamada geçmek için mutlaka galip gelmek zorundalar.





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