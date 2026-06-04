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Top 10 away WC 2026 kits GOAL / various
Renuka Odedra

Çeviri:

2026 Dünya Kupası'nın en iyi 10 deplasman forması ve nereden satın alınabilir

CULTURE
KITS
Dünya Kupası
Uruguay
İngiltere
Almanya
Curacao
Güney Kore
Japonya
İsveç
Meksika
Portekiz
Güney Afrika
Kanada

Bu yazki turnuvada öne çıkacak en dikkat çekici kıyafetlere bir göz atalım.

Ev forması bir ulusun tarihinin ağırlığını taşırken, deplasman forması tasarımcıların yaratıcılıklarını tam anlamıyla sergileme fırsatı buldukları alandır. Bu forma, cesur denemeler, derin kültürel öyküler ve sahadan sokaklara sorunsuzca taşınan bir yaşam tarzı cazibesi için bir tuval görevi görür.

Nostalji dolu retro tasarımlardan yerel sanat, mimari ve hatta coğrafyadan ilham alan avangart şaheserlere kadar, 2026 koleksiyonu futbol modasının çıtasını yükseltti.

Nike, adidas, PUMA ve diğer markaların yeni ürünlerini inceleyerek, anında klasikleşenleri antrenman kıyafetlerinden ayırdık. İşte GOAL'un 2026 Dünya Kupası'nda moda savaşını şimdiden kazanan en iyi 10 deplasman forması:

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay

    Nike, tarihin ilk dünya şampiyonları için cesur, fütüristik ve utanmadan süper kahramanlardan ilham alan bir tasarım ortaya koydu. Deplasman forması, koyu lacivert bir zemin üzerine omuzlar ve göğüs bölgesinde yer alan canlı, elektrik mavisi desenlerle süslenmiş olup, bu desenler Marvel’in Kara Panter zırhındaki parıldayan vibranium dokusunu andırıyor. Bu, sahada güçlü bir iz bırakmak üzere tasarlanmış, yüksek enerjili bir görünüm.



  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao

    Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curaçao, kusursuz bir tarzla sahneye çıkıyor. Deplasman forması, çok renkli şeritlerle süslenmiş pastel limon sarısı bir zemin üzerine tasarlanmış. Bu renk paleti, başkent Willemstad'daki Punda ve Otrobanda semtlerinin meşhur renkli mimarisine canlı ve doğrudan bir gönderme niteliğinde.



  • England WC 26 away kitNike

    İngiltere

    Thomas Tuchel dönemi, ustaca hayata geçirilmiş bir retro canlanma ile başlıyor. Nike, Three Lions’ı keskin lacivert panel detaylarıyla vurgulanan klasik ve canlı kırmızı bir deplasman forması ile geri döndürdü. Tasarımın en göze çarpan özelliği, göze çarpan ve ortada yer alan armanın kullanılması; bu tasarım, sade ve son derece modern bir kesimi korurken, Euro '96’ya dair güçlü bir nostalji uyandırıyor.


  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Güney Afrika

    adidas, Bafana Bafana için son derece detaylı bir tasarım ortaya koydu. Zengin, koyu yeşil bir zemin üzerine tasarlanan forma, dikey çizgileri altın ve beyaz vurgularla katmanlanmış keskin geometrik desenlerle birleştirerek, bu dönemdeki en dikkat çekici kültürel tasarımlardan birini ortaya çıkardı. Cesur yakası, turnuvanın en çarpıcı deplasman forması adaylarından birini tamamlıyor.



  • Germany Away kit WC 26adidas

    Almanya

    Adidas ile katıldıkları son turnuva için hazırlanan bu son deplasman forması tasarımı, takımın muhteşem bir veda yapacağını gösteriyor. Ev sahibi forması 1990'ların stilini yeniden canlandırırken, deplasman forması cesur ve modern bir denemeye imza atıyor. Tasarımda, Die Mannschaft ile geleneksel olarak ilişkilendirilmeyen göz alıcı ve canlı bir mavi tonu, keskin ve dijital tarzı bir desenle bir araya getiriliyor.


  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Meksika

    Ev sahibi takımlardan biri olan El Tri, bu etkinliğe tam anlamıyla şık bir giriş yapıyor. adidas, antik Mezoamerikan motiflerinden ve geleneksel mimariden ilham alan, ince tonlu geometrik desenlerle süslenmiş, tertemiz ve kendine güvenen bir şaheser ortaya koydu. İkonik retro adidas Trefoil logosu ve koyu yeşil ile kırmızı süslemelerle tamamlanan bu tasarım, antik tarihi modern sokak giyim kültürüyle kusursuz bir şekilde birleştiriyor.


  • Sweden Away kit WC 26adidas

    İsveç

    İsveç son dönemdeki bazı turnuvalara katılamamış olabilir, ancak forma tasarımları hâlâ birinci sınıf. Deplasman forması, koyu mavi bir zemin üzerine, suyun hareketini andıran ve gömleğin üzerinde dikey olarak uzanan çarpıcı açık mavi dalgalı desenlerle vurgulanmış; keskin sarı detaylarla tamamlanmıştır. Retro esintili bu tasarım, çağdaş bir dokunuşla harmanlanarak forma setine günümüz taraftarları için yepyeni bir görünüm kazandırıyor. 


  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portekiz

    PUMA, Portekiz için son yılların en etkileyici turnuva deplasman formalarından birini tasarladı; canlı, soyut bir turkuaz grafiğin yer aldığı parlak beyaz bir arka plan sunuyor. Okyanustan ilham alan bu motif, Portekiz’in zengin denizcilik tarihine ve nefes kesici sahil şeridine bir saygı duruşu niteliğinde. Saha içinde son derece dikkat çekici bir görünüm sergileyen forma, taraftarların Cristiano Ronaldo’nun son Dünya Kupası macerasına hazırlanırken raflardan adeta uçuyor.



  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japonya

    Japonya, uluslararası futbolda her zaman güçlü forma tasarımlarıyla öne çıkmaktadır ve bu yıl da bir istisna değildir. Büyük yankı uyandıran adidas Originals kataloğundan ilham alan Samurai Blue’nun deplasman forması, retro-modernizmi mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Forma, canlı krem-beyaz bir zemin üzerine, zarif ve ince çok renkli dikey çizgilerle süslenmiştir. Bu tasarım, saha kenarından Tokyo sokak modasına kadar kusursuz bir geçiş sağlıyor.



  • South Korea WC 26 away kitNike

    Güney Kore

    Nike, Taeguk Warriors'ın alternatif forması için kuralları tamamen alt üst etti. "Tiger’s Ambush" adlı ana temaya dayanan forma, çarpıcı bir Space Purple zemin üzerine büyük boyutlu, tonlu çiçek desenleriyle süslenmiştir. Güney Kore'nin ulusal çiçeği Mugunghwa'dan (Şaron Gülü) ilham alan bu tasarım, ulusal folklor, dayanıklılık ve modern sokak stilini mükemmel bir şekilde harmanlıyor.