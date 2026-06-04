2026 Dünya Kupası'nın en iyi 10 deplasman forması ve nereden satın alınabilir

Ev forması bir ulusun tarihinin ağırlığını taşırken, deplasman forması tasarımcıların yaratıcılıklarını tam anlamıyla sergileme fırsatı buldukları alandır. Bu forma, cesur denemeler, derin kültürel öyküler ve sahadan sokaklara sorunsuzca taşınan bir yaşam tarzı cazibesi için bir tuval görevi görür.

Nostalji dolu retro tasarımlardan yerel sanat, mimari ve hatta coğrafyadan ilham alan avangart şaheserlere kadar, 2026 koleksiyonu futbol modasının çıtasını yükseltti.

Nike, adidas, PUMA ve diğer markaların yeni ürünlerini inceleyerek, anında klasikleşenleri antrenman kıyafetlerinden ayırdık. İşte GOAL'un 2026 Dünya Kupası'nda moda savaşını şimdiden kazanan en iyi 10 deplasman forması: