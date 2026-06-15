2026 Dünya Kupası, İspanya - Yeşil Burun Adaları CANLI

2026 Dünya Kupası

İspanya-Yeşil Burun Adaları

Golcüler:









Üç büyük favoriden ilki, 2026 DünyaKupası'nda ilk maçına çıkıyor. Fransa ve Arjantin ile birlikte şampiyonluk için en büyük üç adaydan biri olarak gösterilen Luis de la Fuente'nin İspanya'sı, bugün saat 18:00'de, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın da yer aldığı H Grubu'nun ilk gününde, gece yarısı karşı karşıya gelecek. Avrupa şampiyonu La Furia Roja, grubu birinci bitirmek istiyor ve grubun Cinderella'sı olarak görülen Yeşil Burun Adaları ile başlıyor. Dünya Kupası'na ilk kez katılan takımın teknik direktörlüğünü Bubista yapıyor ve kadrosunda Serie A'dan tanıdık iki isim, Dailon Livramento ve Jovane Cabral yer alıyor.











