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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

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2026 Dünya Kupası, İspanya - Yeşil Burun Adaları CANLI

İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası

Dünya Şampiyonası'nın ilk gününü bizimle CANLI takip edin.

2026 Dünya Kupası

İspanya-Yeşil Burun Adaları

Golcüler:



Üç büyük favoriden ilki, 2026 DünyaKupası'nda ilk maçına çıkıyor. Fransa ve Arjantin ile birlikte şampiyonluk için en büyük üç adaydan biri olarak gösterilen Luis de la Fuente'nin İspanya'sı, bugün saat 18:00'de, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın da yer aldığı H Grubu'nun ilk gününde, gece yarısı karşı karşıya gelecek. Avrupa şampiyonu La Furia Roja, grubu birinci bitirmek istiyor ve grubun Cinderella'sı olarak görülen Yeşil Burun Adaları ile başlıyor. Dünya Kupası'na ilk kez katılan takımın teknik direktörlüğünü Bubista yapıyor ve kadrosunda Serie A'dan tanıdık iki isim, Dailon Livramento ve Jovane Cabral yer alıyor.




  • HEDEFLER VE ÖNEMLİ GELİŞMELER:

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    İspanya-Yeşil Burun Adaları

    Golcüler:


    İSPANYA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena. Teknik direktör: De La Fuente.

    YEŞİL BOYUNUZ (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Rocha Livramento. Teknik direktör: Bubista.


    Hakem: Adam Makhadmeh (Ürdün)

    Sarı kartlar:

    Kırmızı kart:

    Asist:

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV