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yamal Tielemans(C)Getty images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

2026 Dünya Kupası, İspanya-Belçika CANLI

İspanya - Belçika
Dünya Kupası
İspanya
Belçika

Dünya Şampiyonası’nın ikinci çeyrek final maçını canlı takip edin

İspanya ve Belçika, 2026 DünyaKupası yarı finallerine kalmak için Los Angeles’ın Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İkinci çeyrek final maçının başlama saati, bugün 10 Temmuz Cuma günü İtalyan saatiyle 21:00 olarak belirlendi.


Luis de la Fuente’nin yönetimindeki La Roja, bu maça tarihi bir savunma rekoruyla geliyor: turnuva boyunca hiç gol yemedi, Dünya Kupası’nda üst üste altı maçta kalesini gole kapatmayı başardı ve 35 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kaleci Unai Simón, 609 dakikada gol yememe rekoru kırdı.


Rudi Garcia’nın Belçika takımı ise daha engebeli, ancak bir o kadar da etkili bir yol izledi. Grup aşamasında Mısır ve İran’a karşı aldığı iki beraberliğin ardından, Kırmızı Şeytanlar Yeni Zelanda’yı 5-1 mağlup ederek hız kazandı; Senegal’e karşı uzatmalarda zorlu bir 3-2 galibiyet elde etti ve en önemlisi, Seattle’da turnuvanın ev sahibi ABD’yi 4-1 yenerek muazzam bir güç gösterisi sergiledi.


İSPANYA-BELÇİKA

GOLCÜLER:


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    İSPANYA-BELÇİKA

    GOLCÜLER:


    İSPANYA (4-3-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Teknik direktör: De la Fuente.


    BELÇİKA (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Teknik Direktör: Garcia.


    HAKEM: Oliver (İNG)

    KIRMIZI KART:

    SARI KART GÖRENLER:



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