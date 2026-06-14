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Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

2026 Dünya Kupası, Hollanda-Japonya CANLI

Hollanda - Japonya
Japonya
Hollanda
Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası'nın ilk gününü bizimle CANLI takip edin.

2026 Dünya Kupası

Hollanda-Japonya

Golcüler:


Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, F Grubu'nun en önemli maçıyla Dünya Kupası'na merhaba diyecek: Oranje, İtalyan saatiyle 22:00'de, Virginia'nın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda Hajime Moriyasu yönetimindeki Japonya ile karşı karşıya gelecek. Grubun iki favorisi arasındaki bu büyük maçta Malen, Dumfries ve arkadaşları, turnuvanın sürpriz adayı olan ve mümkün olduğunca ileriye gitmek isteyen Japonlara karşı mücadele edecek. Muhtemelen bu geceki maç, gece yarısı oynanacak İsveç-Tunus maçı da beklenirken, grubun birinciliğini belirleyecek maç olacak.




  • HEDEFLER VE ÖNEMLİ GELİŞMELER:

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    Hollanda-Japonya

    Golcüler:


    HOLLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay. Teknik Direktör Koeman.


    JAPONYA (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Kamada, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda. Teknik Direktör: Moriyasu.


    Hakem: Elfath (ABD)

    Sarı kart:

    Kırmızı kart:

    Asist:

Dünya Kupası
Hollanda crest
Hollanda
NED
Japonya crest
Japonya
JPN