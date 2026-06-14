2026 Dünya Kupası, Hollanda-Japonya CANLI

2026 Dünya Kupası

Hollanda-Japonya

Golcüler:





Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, F Grubu'nun en önemli maçıyla Dünya Kupası'na merhaba diyecek: Oranje, İtalyan saatiyle 22:00'de, Virginia'nın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda Hajime Moriyasu yönetimindeki Japonya ile karşı karşıya gelecek. Grubun iki favorisi arasındaki bu büyük maçta Malen, Dumfries ve arkadaşları, turnuvanın sürpriz adayı olan ve mümkün olduğunca ileriye gitmek isteyen Japonlara karşı mücadele edecek. Muhtemelen bu geceki maç, gece yarısı oynanacak İsveç-Tunus maçı da beklenirken, grubun birinciliğini belirleyecek maç olacak.











