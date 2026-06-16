2026 Dünya Kupası, Fransa-Senegal CANLI

2026 Dünya Kupası

Fransa-Senegal

Golcüler:





Dünya Kupası'nı kazanma konusunda ikinci büyük favori, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. İspanya'nın Yeşil Burun Adaları'na karşı aldığı yenilginin ardından ve bu gece İtalyan saatiyle 03:00'te Cezayir ile karşılaşacak olan son şampiyon Arjantin'in ilk maçını beklerken, Didier Deschamps yönetimindeki Dünya Kupası ikincisi Fransa, saat 21:00'de, Haaland'ın Norveç'i ve Irak'ın da yer aldığı I Grubu'nun ilk gününde, gece yarısına doğru oynanacak maçla turnuvaya merhaba diyecek: Mbappé, Olise ve takım arkadaşları, East Rutherford’daki Meadowlands Stadyumu’nda, Pape Thiaw ve Sadio Mané’nin yer aldığı Senegal ile hiç de sıradan olmayan bir maçta karşı karşıya gelecek. 2002’deki sansasyonel maç hatırlara yeniden geliyor; o zamanlar Teranga Aslanları, Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarında o dönemin şampiyonlarını mağlup etmeyi başarmıştı. Ancak Les Bleus, hiç de kolay olmayan bu grupta birinci sırayı garantilemek için maça üç puanla başlamalı.























