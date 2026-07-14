2026 Dünya Kupası: Fransa - İspanya CANLI

2026 Dünya Kupası





Fransa-İspanya 0-0

Golcüler:









2026 Dünya Kupası, ilk üst düzey yarı final maçını sunuyor: Saat 21:00'de Fransa ve İspanya, Teksas'ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda, 19 Pazar günü New York'un East Rutherford kentindeki MetLife Stadyumu'nda Arjantin veya İngiltere ile oynanacak final maçına çıkma hakkı için karşı karşıya gelecek. Yarın akşam karşılaşacak olan bu iki takım, tarihlerinde sırasıyla üçüncü veya ikinci kez Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek.





Didier Deschamps yönetimindeki Les Bleus, turnuvada altı maçlık galibiyet serisiyle ve eleme turlarında hiç gol yemeden bu maça geliyor: Çeyrek finalde Fas’a karşı alınan 2-0’lık galibiyet, toplamda 16 gol atan ve bu Dünya Kupası’nın en büyük yıldızı Kylian Mbappé’nin liderliğinde üst üste üçüncü finale kararlılıkla yönelen takımın sağlamlığını teyit etti. Mbappé, Lionel Messi gibi altı maçta 8 gol attı. İspanya karşısında atacağı bir gol, Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 21’e çıkaracak ve bu turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında Arjantinli oyuncuyla eşitlenecek.





Avrupa şampiyonu İspanya, Dallas’a neredeyse kusursuz bir performansla geliyor: Grup aşamasında Yeşil Burun Adaları’na karşı alınan sürpriz beraberliğin ardından, Luis de la Fuente’nin takımı ritmini ve özgüvenini buldu ve Avusturya, Portekiz ve Belçika’yı eledi. Lamine Yamal, Fransa’ya karşı oynadığı önceki iki maçta attığı üç golün verdiği güvenle, maçın başrol oyuncularından biri olarak bekleniyor.





Bu iki milli takımın bir turnuvanın kritik aşamasında karşılaşması ilk kez olmuyor: İspanya, Euro 2024 yarı finalinde Fransa’yı 2-1 mağlup etmiş ve 2025 Uluslar Ligi finalinde 5-4 galip gelmişti; ancak Dünya Kupası’ndaki son karşılaşmaları 2006’daki son 16 turuna dayanıyor; o maçta Zidane ve takım arkadaşları 3-1 galip gelmişti.















