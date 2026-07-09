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france moroccoGetty Images

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2026 Dünya Kupası: Fransa - Fas CANLI

Fransa - Fas
Dünya Kupası
Fransa
Fas

2026 Dünya Kupası çeyrek finallerini bizimle CANLI takip edin.

2026 Dünya Kupası Çeyrek Finalleri

Fransa-Fas

Golcüler:



Bu maç asla sadece bir futbol maçı olamaz. Şampiyonluk favorilerinden biri olan Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, saat 22:00'de Foxborough'daki Gilette Stadyumu'nda, Mohamed Ouahbi yönetimindeki Fas ile 2026 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Bu maç, dört yıl önce Katar'da oynanan ve Les Bleus'un 2-0 kazandığı yarı finalin bir tekrarı niteliğinde: Bu maç, kültürel ve diğer açılardan da büyük anlam taşıyor; zira Fas kadrosundaki birçok oyuncu Fransa’da doğmuş, ama en önemlisi bu maçın galibi, 14 Temmuz Salı günü İspanya-Belçika maçının galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Karşı karşıya gelecek iki dost, turnuvada şu ana kadar 7 gol atan Kylian Mbappé ile Achraf Hakimi, PSG’de takım arkadaşı.




  • HEDEFLER VE ÖNE ÇIKAN EYLEMLER:

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    Fransa-Fas

    Golcüler:


    Fransa (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Lucas Hernández; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Teknik direktör: Didier Deschamps.


    Fas (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; En-Nesyri. Teknik Direktör: Ouahbi


    Sarı kart görenler:

    Kırmızı kart görenler:

    Asist:

    Hakem: Tello (ARG)

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