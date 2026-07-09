2026 Dünya Kupası: Fransa - Fas CANLI

2026 Dünya Kupası Çeyrek Finalleri

Fransa-Fas

Golcüler:









Bu maç asla sadece bir futbol maçı olamaz. Şampiyonluk favorilerinden biri olan Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, saat 22:00'de Foxborough'daki Gilette Stadyumu'nda, Mohamed Ouahbi yönetimindeki Fas ile 2026 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Bu maç, dört yıl önce Katar'da oynanan ve Les Bleus'un 2-0 kazandığı yarı finalin bir tekrarı niteliğinde: Bu maç, kültürel ve diğer açılardan da büyük anlam taşıyor; zira Fas kadrosundaki birçok oyuncu Fransa’da doğmuş, ama en önemlisi bu maçın galibi, 14 Temmuz Salı günü İspanya-Belçika maçının galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Karşı karşıya gelecek iki dost, turnuvada şu ana kadar 7 gol atan Kylian Mbappé ile Achraf Hakimi, PSG’de takım arkadaşı.











