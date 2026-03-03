Goal.com
Argentina Germany WC 2026 Kitsadidas
Renuka Odedra

Çeviri:

2026 Dünya Kupası formaları: Arjantin, Almanya, Meksika, İspanya ve tüm üst düzey takımların formaları açıklandı

Futbol yazına yetişmek için takımını temsil et

Dünyanın birçok yerinde kış yaklaşırken, futbol dolu bir yaz hayal etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Sabırlı olun, çünkü 2026 Dünya Kupası'nın 11 Haziran'da başlamasına çok az kaldı. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada, bu turnuvanın şimdiye kadarki en iyi versiyonunu düzenlemeyi hedefliyor.

Lionel Scaloni ve Arjantin, Katar 2022'de kazandıkları Dünya Kupası unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi ve arkadaşları nihayet çok istedikleri kupayı kaldırarak üçüncü Dünya Kupası başarılarını elde ettiler.

Turnuva öncesinde adidas, Nike, PUMA ve daha birçok büyük marka, sahada yepyeni bir görünüm sunan yeni formaları piyasaya sürdü. 5 Kasım 2025'te adidas, şampiyon Almanya, İspanya, Belçika, ortak ev sahibi Meksika ve daha birçok ülke dahil olmak üzere 22 ülkenin iç saha formaları piyasaya sürdü. Koleksiyon, her ülkenin tarihi görsel kimliklerini ve geleneklerini bir araya getiriyor ve bunları modernist, ileriye dönük bir estetikle yansıtıyor.

adidas WC kits adidas

Cesur forma dizisi, her ulusun kimliğinin önemli yönlerini kutlayan renkler ve desenlerle her ulusun ruhunu yansıtıyor. Zengin tarihlerinden ünlü manzaralarına, geleneksel mimarisinden ikonik eski forma tasarımlarına kadar, her forma taraftarları ülkelerine olan ortak tutkuları etrafında birleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

PUMA da 4 Aralık 2025'te Portekiz, Avusturya, Çekya, İzlanda ve İsviçre için kimlik ve mirası keşfeden formalarını tanıttı ve biz de bu çarpıcı tasarımları sizlere sunuyoruz.

İster evde izleyeceksiniz, ister arkadaşlarınızla bir izleme partisi düzenleyeceksiniz, ister Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için seyahate çıkacaksınız, görünüşünüzün de buna uygun olması gerekir. GOAL, büyük turnuva için gerekli ekipmanları alabilmeniz için tüm ürünleri ayrıntılı olarak inceleyecek:

Mağaza: 2026 Dünya Kupası formaları

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Cezayir I Ana Sayfa

    Cezayir çölünün kum tepeleri esinlenerek tasarlanan Cezayir ev sahibi forması, bej ve beyaz renklerde dinamik çizgili bir grafik düzenine sahip olup, boyun çizgisi ve omuzlarda canlı yeşil bir kaplama ile tamamlanmaktadır. Ülkenin simgesi olan dalgalı kum tepeleri bu şekilde ifade edilerek, takımın vatanıyla olan bağı vurgulanmakta ve boyun arkasındaki Arapça "Cezayir" yazısı da bu bağı pekiştirmektedir.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Arjantin I Ana Sayfa

    Gök mavisi ve beyaz renkli geleneksel Arjantin dikey çizgileri, benzersiz 3 renkli solma efektiyle şekil değiştiren bir görünüme kavuşuyor ve 1978, 1986 ve 2022 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanan üç formadaki mavi tonları yansıtıyor. Arka boyun kısmında, AFA'nın kuruluş tarihini kutlayan "1896" yazısı yer alıyor. 

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belçika I Ana Sayfa

    Belçika'nın ev sahibi forması, ülkenin mimarisinde sıkça rastlanan Gotik vitray pencerelerden ilham almıştır. Erkek ve kadın takımlarının takma adları olan Kırmızı Şeytanlar ve Kırmızı Alevler'i temsil eden simgeler, formanın kırmızı zemininde bu tarzda tekrarlanmaktadır. Omuz ve manşetlerin kenarları, ülke bayrağının renklerine uygun olarak siyah ve sarı detaylarla tamamlanmıştır.

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Şili I Ana Sayfa

    Şili'nin ulusal kuşu olan kondor, ev sahibi takımın formasında ön plana çıkıyor. Geleneksel kırmızı zemin üzerine, kuşun tüylerini andıran bir desen basılmışken, boyun arkasındaki özel tasarımlı logoda kondor tekrar karşımıza çıkıyor. 

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolombiya I Ana Sayfa

    Kolombiya'nın ev sahibi forması, fantastik unsurları gerçekçi ortamlarla birleştiren ve genellikle sarı kelebeklerle temsil edilen bir sanat tarzı olan büyülü gerçekçilikten ilham almıştır. Mavi şort ve kırmızı çoraplarla eşleştirilen bu forma, Kolombiya'ya özgü bir görünüm yaratmaktadır.

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Kosta Rika I Ana Sayfa

    Kosta Rika'nın ev forması, kırmızı, mavi ve pembe renklerde yapraklar, tukanlar ve gülümsemeler gibi unsurlar kullanılarak oluşturulmuş, canlı ve tüm yüzeyi kaplayan tekrarlanan grafik baskıya sahiptir. Bu görsellerin tümü "Pura Vida"yı kutlamaktadır. Formaların arka yakasında bulunan bu terim, iyimserlik, minnettarlık, memnuniyet ve doğa ile uyumlu yaşamın eş anlamlısı olan, derinlere işlemiş bir ulusal tutumdur. Kosta Rikalıların gurur duyduğu bir tutumdur.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Almanya I Ana Sayfa

    Bu turnuvada Almanya'nın önceki başarılarını kutlayan ev sahibi forması, ülkenin en ikonik formalarına saygı duruşunda bulunuyor. Tekrarlanan elmas şekli ve şerit detayları, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan forma da dahil olmak üzere önceki formalardaki ikonik grafiklerden esinlenerek tasarlanmıştır.

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Macaristan I Ana Sayfa

    Macaristan'ın ev sahibi forması, ülkenin geleneksel koyu kırmızı rengiyle, Macaristan bayrağının renklerini temsil eden beyaz ve yeşil unsurlarla birleştirilmiştir. Forma, Macaristan Futbol Federasyonu'nun 125. yıl dönümünü özel bir jübile logosu ile kutlarken, ülke arması ve Federasyon logosu sırasıyla kalbin üstünde ve göğsün sağ tarafında yer almaktadır. "Magyarország" (Macaristan) yazısı, tasarımın boyun arkasını tamamlamaktadır.

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    İtalya I Ana Sayfa

    İtalya ev sahibi formasında gelenek ve yenilik bir araya geliyor. İtalyan futbolunun zengin mirasından ilham alan bu forma, cesur tasarımıyla İtalyan Futbol Federasyonu'nun özünü kutluyor. Milli takımın takma adı ve formanın rengi olan "mavi" anlamına gelen Azzurra, forma yakasının arkasında altın rengi harflerle yazıyor.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japonya I Ana Sayfa

    Japonya'nın ev sahibi forması, gökyüzü ve denizin birleştiği ufukta görülen ünlü sis tabakasını yansıtan kül mavisi çizgisel detaylara sahip soyut bir grafikle klasik mavi rengiyle hayat buluyor. Japonya bayrağı, boyun arkasındaki imzası olarak gururla yer alıyor.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Meksika I Ana Sayfa

    Miras ve gelecek, yeni Meksika ev formasında bir araya geliyor. Bu forma, yaklaşan FIFA Dünya Kupası sırasında nesiller boyu taraftarları bir araya getirecek enerji ve gururu temsil ediyor. Futbolla yaşayan ve nefes alan, paylaşılan her anın Meksika'nın kalbini yansıttığı bir ulusun sarsılmaz desteğini kutluyor. Boyun arkasındaki "SOMOS MÉXICO" (Biz Meksika'yız) yazısı, Meksika ruhunu tanımlayan birlik ve tutkuyu simgeliyor.

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Kuzey İrlanda I Ana Sayfa

    Kuzey İrlanda'nın ev sahibi forması, ülkenin mimarisinin dinamik çizgilerinden esinlenerek tasarlanmış soyut bir grafikle süslenmiş turkuaz ve yeşil renkli bir arka plana sahiptir ve taraftarları ve oyuncuları ülkenin kalbine bağlar. 

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Peru I Ana Sayfa

    Peru'da bulunan üç topografik unsurdan ilham alan kırmızı kuşak, Peru'nun ev sahibi forması beyaz zemininde gururla tüm yüzeyi kaplayan bir grafik baskı olarak yer alıyor. Baskı, her bir manzarayı simgeleyen soyut çizgiler kullanılarak oluşturulmuştur; örneğin, sahil şeridi için penguen ve yağmur ormanı için orman yaprağı gibi. Arka boyun kısmında benzer bir grafik yazı stili kullanılarak "PERU" yazısı yer almaktadır.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portekiz I Ana Sayfa

    Portekiz milli takım forması, okyanusun gücünü ve dünya sahnesinde ülkeyi harekete geçiren tutkuyu yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. İkonik kırmızı zemin üzerine dalgalardan esinlenen detaylar ve yeşil vurgular eklenmiştir. Bu tasarım, ülkenin denizcilik köklerine ve yılmaz, korkusuz ruhuna görsel bir göndermedir.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Katar I Ev

    Katar ulusal bayrağının beyaz ve bordo bölümlerini ayıran zikzak çizgiyi onurlandırmak için tasarlanan bordo renkli Katar iç saha forması, gömleğin ortasından aşağı doğru uzanan bir dizi koyu renkli tırtıklı çizgiyle vurgulanmış ve ensenin arkasına Arapça "Katar" yazısı eklenmiştir. 

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Suudi Arabistan I Ana Sayfa

    Suudi Arabistan ev forması, ülkedeki özenle dekore edilmiş kapılardan esinlenerek tasarlanmış, bölgenin lavanta tarlalarından alınan canlı detaylara sahip, benzersiz bir mor ve koyu yeşil desenle kaplıdır. Koyu yeşil zemin üzerine yerleştirilen çarpıcı tasarım, ülkenin değerli sembolleri olan şahin ve palmiye ağacından da ilham almaktadır, ancak geometrik desenlerle birleştirilerek modern bir estetik yaratılmıştır.

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    İskoçya I Ana Sayfa

    İskoçya'nın ev sahibi formasında, İskoçya bayrağında bulunan geleneksel saltire, geleneksel ev sahibi forması mavisi üzerine tekrarlanan koyu mavi bir desen olarak ön plana çıkıyor. Saltire grafiği, boyun arkasındaki imza detayı olarak da yer alıyor.

  • South Africa 2026 kitsadidas

    Güney Afrika I Ana Sayfa

    Güney Afrika'nın 2026 ev sahibi forması, ulusal gururun simgesi olan yeşil süslemeli, kendine özgü sarı rengini koruyor. Gelişmiş detaylar ve rafine yapı, silueti modernleştirerek günümüzün küresel futbolunun taleplerine uygun, performans odaklı bir forma sunuyor.

    En önemlisi, güncellenen tasarım Güney Afrika'nın 12 resmi diline saygı duruşunda bulunuyor ve ülkenin çeşitliliğini, birliğini ve futbol sevgisini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Kumaşa dokunmuş ince grafik unsurlar, ülke genelindeki ve dünyadaki stadyumlarda bir araya gelen birçok sesi simgeliyor. 

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    İspanya I Ana Sayfa

    İspanya'nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan ev sahibi forması, temiz, ince çizgili bir tasarıma sahip. Kırmızı zemin üzerine, ulusal bayrak ve armadan esinlenerek tasarlanan sarı dikey çizgiler yer alıyor. Oyuncular, forma yakasının arkasında yazılı olan "ESPANA" kelimesiyle ulusal ruhu taşıyacaklar. 

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    İsveç I Ana Sayfa

    İsveç'in ev sahibi formasıyla özdeşleşen geleneksel sarı ve mavi renkler, ülkenin 70'li yıllarına saygı duruşunda bulunmak için modern bir dokunuşla yeniden yorumlandı. Tasarım, o dönemin kot pantolonlarında ve geleneksel İsveç halk kıyafetlerinde yaygın olarak görülen popüler çiçek nakışlarından esinlenerek kumaşa işlenmiş tonlu bir grafik içeriyor. Nostaljiye dayalı bu forma, taraftarların miraslarını taze ama tanıdık bir estetikle kutlamalarını sağlıyor. Formada, boyun arkasındaki "Sverige" (İsveç) yazısı modern tipografi ile tamamlanıyor.

  • İsviçre I Ana Sayfa

    İsviçre'nin 2026 forma tasarımı, ülkenin simgesi olan koyu kırmızı temel rengini koruyor ve İsviçre'nin hassasiyetine ve mirasına atıfta bulunan beyaz grafik vurgular ve cesur şerit detaylarıyla zenginleştiriliyor. Puma'nın modern şablonu, hafif performans kumaşı ve ergonomik kesimler sunarak, formanın sahada olduğu kadar sokaklarda da şık görünmesini sağlıyor. Canlı beyaz Puma şeritleri ve temiz arma yerleşimi, estetiği İsviçre'nin minimalist kimliğine uygun olarak keskin bir şekilde ayarlıyor.

  • UAE Home WC 2026 Kit adidas

    Birleşik Arap Emirlikleri I Ana Sayfa

    Birleşik Arap Emirlikleri forması, kırmızı vurgular ve omuzlar ile kollarda yer alan benzersiz gri grafiklerle canlandırılmış, ferah ve beyaz bir temel ile karşımıza çıkıyor. Geometrik desen, federasyon arması üzerinde bulunan kalkan şekillerinden görsel ipuçları alıyor.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ukrayna I Ana Sayfa

    Ukrayna ev sahibi forması, ülkenin zengin mirasına ve geleneklerine bir övgü niteliğindedir. Geleneksel parlak sarı ve mavi renkli forma, daha koyu sarı renkte gömleğe işlenmiş ince, tekrarlanan bir grafiğe sahiptir. Desen, Ukrayna arması'nda bulunan şekiller ve öğelerden ilham almıştır. Arkada, Ukraynaca "Ukrayna" anlamına gelen "Україна" yazısı, tasarımı tamamlamaktadır.

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Ana Sayfa

    Venezuela'nın ev sahibi forması, Tepui dağlarındaki şekiller ve topografyadan esinlenilen, tüm yüzeyi kaplayan soyut desenlerle bordo kırmızısı rengiyle hayat buluyor. Arka boyun kısmında altın rengi "LA VINOTINTO" yazısı yer alıyor. Bu, federasyonun resmi adıdır. 

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Galler I Ana Sayfa

    Galler milli takımının ev forması ile özdeşleşen kırmızı renk, yatay şeritli bir tasarımla yeniden yorumlandı. Koyu yeşil, kırmızı ve beyaz şeritlerin kullanıldığı tasarımda, orta yeşil şeritte ülkenin resmi Gallerçe adı CYMRU hafifçe görünüyor. Bu tasarım, takımın sloganı olan "Gorau Chwarae Cyd Chwarae" (En iyi oyun takım oyunudur) ile birlikte boyun arkasındaki kısımda da yer alıyor.

