2026 Dünya Kupası formaları: Arjantin, Almanya, Meksika, İspanya ve tüm üst düzey takımların formaları açıklandı

Dünyanın birçok yerinde kış yaklaşırken, futbol dolu bir yaz hayal etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Sabırlı olun, çünkü 2026 Dünya Kupası'nın 11 Haziran'da başlamasına çok az kaldı. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada, bu turnuvanın şimdiye kadarki en iyi versiyonunu düzenlemeyi hedefliyor.

Lionel Scaloni ve Arjantin, Katar 2022'de kazandıkları Dünya Kupası unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi ve arkadaşları nihayet çok istedikleri kupayı kaldırarak üçüncü Dünya Kupası başarılarını elde ettiler.

Turnuva öncesinde adidas, Nike, PUMA ve daha birçok büyük marka, sahada yepyeni bir görünüm sunan yeni formaları piyasaya sürdü. 5 Kasım 2025'te adidas, şampiyon Almanya, İspanya, Belçika, ortak ev sahibi Meksika ve daha birçok ülke dahil olmak üzere 22 ülkenin iç saha formaları piyasaya sürdü. Koleksiyon, her ülkenin tarihi görsel kimliklerini ve geleneklerini bir araya getiriyor ve bunları modernist, ileriye dönük bir estetikle yansıtıyor.

adidas

Cesur forma dizisi, her ulusun kimliğinin önemli yönlerini kutlayan renkler ve desenlerle her ulusun ruhunu yansıtıyor. Zengin tarihlerinden ünlü manzaralarına, geleneksel mimarisinden ikonik eski forma tasarımlarına kadar, her forma taraftarları ülkelerine olan ortak tutkuları etrafında birleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

PUMA da 4 Aralık 2025'te Portekiz, Avusturya, Çekya, İzlanda ve İsviçre için kimlik ve mirası keşfeden formalarını tanıttı ve biz de bu çarpıcı tasarımları sizlere sunuyoruz.

İster evde izleyeceksiniz, ister arkadaşlarınızla bir izleme partisi düzenleyeceksiniz, ister Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için seyahate çıkacaksınız, görünüşünüzün de buna uygun olması gerekir. GOAL, büyük turnuva için gerekli ekipmanları alabilmeniz için tüm ürünleri ayrıntılı olarak inceleyecek:

Mağaza: 2026 Dünya Kupası formaları