2026 Dünya Kupası: Ekvador - Almanya CANLI

2026 Dünya Kupası'nın üçüncü günü

Almanya - Ekvador

Golcüler:





Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, E Grubu'nun üçüncü gününde saat 22:00'de New York'un East Rutherford kentindeki Meadowlands Stadyumu'nda Sebastian Beccacece yönetimindeki Ekvador ile karşı karşıya gelecek: Curacao ve Fildişi Sahili'ne karşı aldığı iki galibiyetin ardından, grubun diğer maçında karşı karşıya gelecek olan bu iki takımın ardından, grup birincisi olarak şimdiden son 16 turuna yükseldi ve pazartesi günü 29'da saat 22.30'da ilk eleme turunda üçüncü sırayı alan bir takımla oynayacaklarını biliyorlar. Öte yandan Güney Amerikalılar, ikinci sıradaki Fildişi Sahili'ni geçmek ya da en azından 4 puana ulaşarak üçüncü sıraya yerleşmek ve baraj turuna kalma şansını yüksek tutmak için üç puana kesinlikle ihtiyaç duyuyorlar.











