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Kerim AlajbegovicGetty Images

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2026 Dünya Kupası, Bosna-Hersek - Katar CANLI

Bosna Hersek - Katar
Dünya Kupası
Bosna Hersek
Katar

Bosna-Hersek - Katar maçını canlı takip edin; bu karşılaşma B Grubu’nun üçüncü maç gününde oynanacak

2026 Dünya Kupası grup aşamasından ilk sonuçlar, B Grubu’ndaki son iki maçtan çıkacak. İsviçre ile ev sahibi Kanada arasındaki karşılaşma grup birinciliğini belirleyecekken, Seattle’da oynanacak Bosna-Hersek ile Katar maçı, galip gelen takıma son 16 turuna yükselme şansını yeniden yakalama fırsatı sunacak. Her iki takım da 1 puanla son sırada yer alıyor; ancak ikisinden biri galip gelirse, en kötü senaryoda bile Bosna-Hersek ile Katar’dan biri, en iyi sekiz üçüncü takım arasında yer alarak eleme turuna katılma garantisini elde edecek.


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    BOSNA-KATAR


    GOLCÜLER:


    BOSNA (4-4-2): Vasilj; Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. Teknik direktör: Barbarez


    KATAR (5-2-3): Abunada; Pedro Miguel, Laye, Gaber, Khoukhi, Al-Brake; Boudiaf, Fathy; Edmilson Junior, Al-Haydos, Afif. Teknik Direktör: Lopetegui


    HAKEM: Valenzuela Saez

    SARI KART: -

    KIRMIZI KART GÖRENLER: -

Dünya Kupası
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Bosna Hersek
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