2026 Dünya Kupası, Bosna-Hersek - Katar CANLI

2026 Dünya Kupası grup aşamasından ilk sonuçlar, B Grubu’ndaki son iki maçtan çıkacak. İsviçre ile ev sahibi Kanada arasındaki karşılaşma grup birinciliğini belirleyecekken, Seattle’da oynanacak Bosna-Hersek ile Katar maçı, galip gelen takıma son 16 turuna yükselme şansını yeniden yakalama fırsatı sunacak. Her iki takım da 1 puanla son sırada yer alıyor; ancak ikisinden biri galip gelirse, en kötü senaryoda bile Bosna-Hersek ile Katar’dan biri, en iyi sekiz üçüncü takım arasında yer alarak eleme turuna katılma garantisini elde edecek.





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