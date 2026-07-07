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messi salah(C)Getty images

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2026 Dünya Kupası, Arjantin-Mısır CANLI

Arjantin - Mısır
Dünya Kupası
Arjantin
Mısır

ARJANTİN-MISIR maçını canlı takip edin; bu maç, son 16 turu kapsamında oynanacak

On altıncı finalde Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığı büyük ve beklenmedik zorlu mücadelenin ardından, Leo Messi liderliğindeki Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk sekize kalmak için Atlanta'da oynanacak maça hazırlanıyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in bu maçtaki rakibi, bir önceki turda penaltı atışları sonucunda Avustralya'yı eleyen Mohamed Salah liderliğindeki Mısır olacak.




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    ARJANTİN-MISIR


    GOLCÜLER:


    ARJANTİN (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, Alvarez. Teknik direktör: Scaloni

    MISIR (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen, Ateya; Ashour, Salah, Marmoush; Ziko. Teknik Direktör: Hassam


    HAKEM: Letexier


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