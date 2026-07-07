On altıncı finalde Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığı büyük ve beklenmedik zorlu mücadelenin ardından, Leo Messi liderliğindeki Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk sekize kalmak için Atlanta'da oynanacak maça hazırlanıyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in bu maçtaki rakibi, bir önceki turda penaltı atışları sonucunda Avustralya'yı eleyen Mohamed Salah liderliğindeki Mısır olacak.
(C)Getty images
Çeviri:
2026 Dünya Kupası, Arjantin-Mısır CANLI
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR
MAÇ SONUÇLARI
ARJANTİN-MISIR
GOLCÜLER:
ARJANTİN (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, Alvarez. Teknik direktör: Scaloni
MISIR (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen, Ateya; Ashour, Salah, Marmoush; Ziko. Teknik Direktör: Hassam
HAKEM: Letexier
SARI KART GÖRENLER: -
KIRMIZI KART GÖRENLER: -
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun