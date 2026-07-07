2026 Dünya Kupası, Arjantin-Mısır CANLI

On altıncı finalde Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığı büyük ve beklenmedik zorlu mücadelenin ardından, Leo Messi liderliğindeki Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk sekize kalmak için Atlanta'da oynanacak maça hazırlanıyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in bu maçtaki rakibi, bir önceki turda penaltı atışları sonucunda Avustralya'yı eleyen Mohamed Salah liderliğindeki Mısır olacak.











