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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

2026 Dünya Kupası, Arjantin-Avusturya CANLI

Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası'nın ikinci gününü bizimle CANLI olarak takip edin.

2026 Dünya Kupası'nın ikinci günü

Arjantin-Avusturya

Golcüler:


Lionel Scaloni yönetimindeki son Dünya Şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nın ikinci gününde saat 19:00'da Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda, J Grubu'nda Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya ile karşılaşacak: Messi ve takım arkadaşları, Cezayir'e karşı 3-0'lık galibiyetle üç gol atarak grubun zirvesine oturdu; şimdi ise Ürdün'ü yenerek Albiceleste ile aynı puanda (3 puan) bulunan Arnautovic ve takımını geride bırakarak grubun birinciliğini hedefliyor. "La Pulga", Klose'yi geçmeyi hedefliyor; zira her ikisi de 14 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasında eşit durumda.





  • HEDEFLER VE ÖNE ÇIKAN EYLEMLER:

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    Arjantin-Avusturya

    Golcüler:


    ARJANTİN (4-3-2-1): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Almada, Messi; J. Alvarez. Teknik direktör: Scaloni.

    AVUSTURYA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. Teknik direktör: Rangnick.


    Sarı kart görenler:

    Kırmızı kart görenler:

    Hakem: Omar A. (Mısır)



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