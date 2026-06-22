2026 Dünya Kupası, Arjantin-Avusturya CANLI

2026 Dünya Kupası'nın ikinci günü

Arjantin-Avusturya

Golcüler:





Lionel Scaloni yönetimindeki son Dünya Şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nın ikinci gününde saat 19:00'da Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda, J Grubu'nda Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya ile karşılaşacak: Messi ve takım arkadaşları, Cezayir'e karşı 3-0'lık galibiyetle üç gol atarak grubun zirvesine oturdu; şimdi ise Ürdün'ü yenerek Albiceleste ile aynı puanda (3 puan) bulunan Arnautovic ve takımını geride bırakarak grubun birinciliğini hedefliyor. "La Pulga", Klose'yi geçmeyi hedefliyor; zira her ikisi de 14 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasında eşit durumda.















