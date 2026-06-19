2026 Dünya Kupası, ABD-Avustralya CANLI

Bu Dünya Kupası’nın ev sahibi takımı ABD’nin sahaya dönüşü için her şey hazır; ABD, Avustralya ile karşı karşıya gelecek: D Grubu’nda tam puanla lider olan iki takımın mücadelesi. Kazanan takım, sadece iki maçın ardından bir sonraki tura yükselecek. Pulisic kadroda yok; gol kralı unvanını hedefleyen Balogun ise kadroda yer alıyor. Türkiye’yi mağlup eden Avustralyalılar sürprizler yaratmaya devam etmek istiyor.