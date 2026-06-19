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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Çeviri:

2026 Dünya Kupası, ABD-Avustralya CANLI

Dünya Kupası
ABD - Avustralya
ABD
Avustralya

2026 Dünya Kupası'nın ikinci günündeki maçı takip edin.

Bu Dünya Kupası’nın ev sahibi takımı ABD’nin sahaya dönüşü için her şey hazır; ABD, Avustralya ile karşı karşıya gelecek: D Grubu’nda tam puanla lider olan iki takımın mücadelesi. Kazanan takım, sadece iki maçın ardından bir sonraki tura yükselecek. Pulisic kadroda yok; gol kralı unvanını hedefleyen Balogun ise kadroda yer alıyor. Türkiye’yi mağlup eden Avustralyalılar sürprizler yaratmaya devam etmek istiyor.

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    ABD-Avustralya 0-0


    GOLCÜLER -


    GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR -

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  • MAÇ SONUÇLARI

    ABD (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. Teknik Direktör: Mauricio Pochettino.
    Yedekler: Turner, Brady, Trusty, Robinson, Arfsten, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Roldan, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas.


    AVUSTRALYA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler; Bos; Leckie, Toure, Velupillay. Teknik Direktör: Tony Popović.
    Yedekler: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Behich, Herrington, Metcalfe, Devlin, Irvine, Hrustic, Mabil, Irankunda, Volpato, Yengi.


    SARI KART GÖRENLER -


    KIRMIZI KART GÖRENLER -


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