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2026-27 Premier Lig fikstürü: Açılış haftasonu programı, son hafta maçları ve derbi tarihleri
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2026-27 Premier Lig: Açılış haftası maçları
Maçlar henüz başlamadan umutlar sonsuzdur; her takım için sayfa sıfırdan açılır. Sadık taraftar kitleleri arasında gerginlik ve heyecan doruk noktasına ulaşırken, sahaya çıkma görevini üstlenenler de aynı duyguları yaşar – ister Premier Lig’de kendini kanıtlamış, savaşta sertleşmiş kadrolar olsun, ister birinci ligin yeni yüzleri olarak büyük sahneye geri dönen tanıdık isimler.
Coventry, yeni sezonu Emirates Stadyumu’nda deplasmanda başlatarak zorlu bir başlangıçla karşı karşıya kalırken, Hull City de Manchester United’ı ağırlayarak zorlu bir sınava giriyor. Liverpool’un St James’ Park’a yapacağı deplasman ise açılış haftasının bir başka dikkat çekici karşılaşması olacak.
Tarih
Maç başlangıç saati (GMT)
Maç
21/08/2026
20:00
Arsenal - Coventry City
22/08/2026
12:30
Hull City - Manchester United
22/08/2026
15:00
Everton - Crystal Palace
22/08/2026
15:00
Ipswich Town - Sunderland
22/08/2026
15:00
Nottingham Forest - Leeds United
22/08/2026
17:30
Brentford - Tottenham Hotspur
23/08/2026
14:00
Brighton and Hove Albion - Aston Villa
23/08/2026
14:00
Manchester City - Bournemouth
23/08/2026
16:30
Newcastle United - Liverpool
24/08/2026
20:00
Fulham - Chelsea
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2026-27 Premier Lig: Derbi tarihleri
Kuzey Londra’dan Kuzeydoğu’ya kadar, coğrafi rekabetler ve tarihi husumetler her Premier Lig sezonunda dünya çapında ilgi ve yerel tutku uyandırıyor. İngiltere’nin başkenti, Merseyside, Manchester, Tyne-Wear rekabetinin iki tarafı ve Batı Midlands, 2026-27 sezonunda düzenli aralıklarla gündemin merkezinde yer alacak.
Batı Londra'nın komşuları Chelsea ve Fulham, ilk "Monday Night Football" maçında karşı karşıya gelecek; Eylül ayında United, City'yi ağırlayacak; Kasım ayında Liverpool, Hill Dickinson Stadyumu'na konuk olacak ve Aralık başında Newcastle, Sunderland'ı ağırlayacak – bu maç, Tottenham'ın Arsenal ile karşılaşacağı hafta sonu ile aynı zamana denk geliyor.
Tarih
Maç başlangıç saati (GMT)
Maç
24/08/2026
20:00
Fulham - Chelsea
12/09/2026
15:00
Manchester United - Manchester City
17/10/2026
15:00
Brighton and Hove Albion - Crystal Palace
28/11/2026
15:00
Everton - Liverpool
05/12/2026
15:00
Tottenham Hotspur - Arsenal
05/12/2026
15:00
Newcastle United - Sunderland
12/12/2026
15:00
Coventry City - Aston Villa
30/01/2027
15:00
Liverpool - Everton
20/03/2027
15:00
Manchester City - Manchester United
10/04/2027
15:00
Chelsea - Fulham
24/04/2027
15:00
Aston Villa - Coventry City
01/05/2027
15:00
Arsenal - Tottenham Hotspur
01/05/2027
15:00
Sunderland - Newcastle United
15/05/2027
15:00
Crystal Palace - Brighton and Hove Albion
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2026-27 Premier Lig: Son hafta maçları
Premier Lig sezonlarının, son 90 dakikada bir şeyler söz konusu olmadan son güne ulaşması nadirdir. İster şampiyonluk yarışı, ister küme düşme mücadelesi, ister Avrupa kupaları için verilen mücadele olsun, herhangi bir sezonun perdesi kapanırken genellikle oynanacak çok şey vardır.
Mayıs ayı sonlarında 2026-27 sezonu sona ererken Coventry, Hull City ve Ipswich kendi sahalarında oynayacak; Arsenal, Manchester United, Liverpool ve Chelsea ise kendi taraftarlarının önünde kutlama yapma fırsatı bulabilir.
Tarih
Maç başlangıç saati (GMT)
Maç
30/05/2027
16:00
Arsenal - Brighton and Hove Albion
30/05/2027
16:00
Aston Villa - Tottenham Hotspur
30/05/2027
16:00
Chelsea - Brentford
30/05/2027
16:00
Coventry City - Nottingham Forest
30/05/2027
16:00
Crystal Palace - Leeds United
30/05/2027
16:00
Hull City - Newcastle United
30/05/2027
16:00
Ipswich Town - Everton
30/05/2027
16:00
Liverpool - Bournemouth
30/05/2027
16:00
Manchester United - Fulham
30/05/2027
16:00
Sunderland - Manchester City
- Getty/GOAL
2026-27 Premier Lig: Şampiyonluk kupasını kim kazanacak?
Arsenal, 2025-26 sezonunda 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi; Mikel Arteta’nın takımı, üst üste üç kez ikincilikle sonuçlanan sezonların ardından nihayet zafere ulaştı. Gunners, büyük kupaların dağıtılacağı dönemde yine zirveye yakın bir konumda olacaklarından emin.
Manchester City'de ise Pep Guardiola, kulüpte on yıl süren görevine son verdi; Enzo Maresca'nın ise tüm zamanların en büyük teknik direktörlerinden birinin yerini almak gibi hiç de kolay olmayan bir görevi üstlenmesi bekleniyor. İtalyan teknik adam, olumlu bir ilk izlenim bırakmak için sabırsızlanıyor.
Old Trafford’da ise Michael Carrick’e kalıcı bir sözleşme verildi ve onu Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürdükten sonra, Manchester United’ın 2013’te Sir Alex Ferguson’un emekliye ayrılmasından bu yana ilk kez üst lig şampiyonluğuna ciddi bir şekilde aday olmaya hazır olduğu düşünülüyor.
Geçen sezon zirveden düşen Liverpool, Arne Slot’un görevine son vermesine neden oldu; şimdi ise Bournemouth’ta gösterdiği etkileyici performansın ardından Andoni Iraola’dan, yüksek bedelli transferlerin potansiyellerini ve fiyat etiketlerini haklı çıkararak takımı sıralamada yeniden yukarı taşımasını bekliyor.
Xabi Alonso’nun dümeninde olan Chelsea’nin Avrupa kupalarıyla uğraşmak zorunda kalmaması - bu durum onların lehine işleyebilir - Aston Villa ise kupa konusunda 30 yıllık kıtlığı sona erdiren Avrupa Ligi zaferinin üzerine bir şeyler inşa etmeyi hedefliyor.
Son iki sezonda küme düşme mücadelesine sürüklenen Tottenham, efsanevi “Büyük Altı”nın bir parçası olmaya devam ettiğini kanıtlamak zorunda; Frank Lampard ise Coventry’de, diğer yeni yükselen takımlar Hull City ve Ipswich ile birlikte zorlu bir görevle karşı karşıya.