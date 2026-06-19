2026-27 Premier Lig fikstürü: Açılış haftasonu programı, son hafta maçları ve derbi tarihleri

Arsenal, 2025-26 sezonunda 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi; Mikel Arteta’nın takımı, üst üste üç kez ikincilikle sonuçlanan sezonların ardından nihayet zafere ulaştı. Gunners, büyük kupaların dağıtılacağı dönemde yine zirveye yakın bir konumda olacaklarından emin.

Manchester City'de ise Pep Guardiola, kulüpte on yıl süren görevine son verdi; Enzo Maresca'nın ise tüm zamanların en büyük teknik direktörlerinden birinin yerini almak gibi hiç de kolay olmayan bir görevi üstlenmesi bekleniyor. İtalyan teknik adam, olumlu bir ilk izlenim bırakmak için sabırsızlanıyor.

Old Trafford’da ise Michael Carrick’e kalıcı bir sözleşme verildi ve onu Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürdükten sonra, Manchester United’ın 2013’te Sir Alex Ferguson’un emekliye ayrılmasından bu yana ilk kez üst lig şampiyonluğuna ciddi bir şekilde aday olmaya hazır olduğu düşünülüyor.

Geçen sezon zirveden düşen Liverpool, Arne Slot’un görevine son vermesine neden oldu; şimdi ise Bournemouth’ta gösterdiği etkileyici performansın ardından Andoni Iraola’dan, yüksek bedelli transferlerin potansiyellerini ve fiyat etiketlerini haklı çıkararak takımı sıralamada yeniden yukarı taşımasını bekliyor.

Xabi Alonso’nun dümeninde olan Chelsea’nin Avrupa kupalarıyla uğraşmak zorunda kalmaması - bu durum onların lehine işleyebilir - Aston Villa ise kupa konusunda 30 yıllık kıtlığı sona erdiren Avrupa Ligi zaferinin üzerine bir şeyler inşa etmeyi hedefliyor.

Son iki sezonda küme düşme mücadelesine sürüklenen Tottenham, efsanevi “Büyük Altı”nın bir parçası olmaya devam ettiğini kanıtlamak zorunda; Frank Lampard ise Coventry’de, diğer yeni yükselen takımlar Hull City ve Ipswich ile birlikte zorlu bir görevle karşı karşıya.