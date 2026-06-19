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Premier League trophy Arsenal Manchester City UnitedGetty/GOAL
Chris Burton

Çeviri:

2026-27 Premier Lig fikstürü: Açılış haftasonu programı, son hafta maçları ve derbi tarihleri

Premier Lig
Arsenal
M. United
Liverpool
M.City
Chelsea
Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
Aston Villa
Leeds United
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Everton
Fulham
Sunderland
AFC Bournemouth
Brentford
Hull City
Ipswich Town
Coventry City
Crystal Palace

2026-27 Premier Lig fikstürü açıklandı. Arsenal şampiyonluğunu korumaya çalışırken, Manchester City, Liverpool ve Manchester United gibi takımlar da en büyük ödüle gözlerini dikmiş durumda. Coventry, 25 yıllık aradan sonra tekrar üst ligde yerini aldı; lig genelinde ise birçok teknik direktör değişikliği, yeni dönemlerin başlangıcına işaret ediyor. GOAL, yine heyecan dolu geçeceği öngörülen bu üst lig sezonunun en dikkat çekici maçlarını sizler için seçti.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2026-27 Premier Lig: Açılış haftası maçları

    Maçlar henüz başlamadan umutlar sonsuzdur; her takım için sayfa sıfırdan açılır. Sadık taraftar kitleleri arasında gerginlik ve heyecan doruk noktasına ulaşırken, sahaya çıkma görevini üstlenenler de aynı duyguları yaşar – ister Premier Lig’de kendini kanıtlamış, savaşta sertleşmiş kadrolar olsun, ister birinci ligin yeni yüzleri olarak büyük sahneye geri dönen tanıdık isimler.

    Coventry, yeni sezonu Emirates Stadyumu’nda deplasmanda başlatarak zorlu bir başlangıçla karşı karşıya kalırken, Hull City de Manchester United’ı ağırlayarak zorlu bir sınava giriyor. Liverpool’un St James’ Park’a yapacağı deplasman ise açılış haftasının bir başka dikkat çekici karşılaşması olacak.

    Tarih

    Maç başlangıç saati (GMT)

    Maç

    21/08/2026

    20:00

    Arsenal - Coventry City

    22/08/2026

    12:30

    Hull City - Manchester United

    22/08/2026

    15:00

    Everton - Crystal Palace

    22/08/2026

    15:00

    Ipswich Town - Sunderland

    22/08/2026

    15:00

    Nottingham Forest - Leeds United

    22/08/2026

    17:30

    Brentford - Tottenham Hotspur

    23/08/2026

    14:00

    Brighton and Hove Albion - Aston Villa

    23/08/2026

    14:00

    Manchester City - Bournemouth

    23/08/2026

    16:30

    Newcastle United - Liverpool

    24/08/2026

    20:00

    Fulham - Chelsea


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  • Liverpool Everton 2025-26 Virgil van DijkGetty

    2026-27 Premier Lig: Derbi tarihleri

    Kuzey Londra’dan Kuzeydoğu’ya kadar, coğrafi rekabetler ve tarihi husumetler her Premier Lig sezonunda dünya çapında ilgi ve yerel tutku uyandırıyor. İngiltere’nin başkenti, Merseyside, Manchester, Tyne-Wear rekabetinin iki tarafı ve Batı Midlands, 2026-27 sezonunda düzenli aralıklarla gündemin merkezinde yer alacak.

    Batı Londra'nın komşuları Chelsea ve Fulham, ilk "Monday Night Football" maçında karşı karşıya gelecek; Eylül ayında United, City'yi ağırlayacak; Kasım ayında Liverpool, Hill Dickinson Stadyumu'na konuk olacak ve Aralık başında Newcastle, Sunderland'ı ağırlayacak – bu maç, Tottenham'ın Arsenal ile karşılaşacağı hafta sonu ile aynı zamana denk geliyor.

    Tarih

    Maç başlangıç saati (GMT)

    Maç

    24/08/2026

    20:00

    Fulham - Chelsea

    12/09/2026

    15:00

    Manchester United - Manchester City

    17/10/2026

    15:00

    Brighton and Hove Albion - Crystal Palace

    28/11/2026

    15:00

    Everton - Liverpool

    05/12/2026

    15:00

    Tottenham Hotspur - Arsenal

    05/12/2026

    15:00

    Newcastle United - Sunderland

    12/12/2026

    15:00

    Coventry City - Aston Villa

    30/01/2027

    15:00

    Liverpool - Everton

    20/03/2027

    15:00

    Manchester City - Manchester United

    10/04/2027

    15:00

    Chelsea - Fulham

    24/04/2027

    15:00

    Aston Villa - Coventry City

    01/05/2027

    15:00

    Arsenal - Tottenham Hotspur

    01/05/2027

    15:00

    Sunderland - Newcastle United

    15/05/2027

    15:00

    Crystal Palace - Brighton and Hove Albion


  • Rayan Cherki Manchester CityGetty

    2026-27 Premier Lig: Son hafta maçları

    Premier Lig sezonlarının, son 90 dakikada bir şeyler söz konusu olmadan son güne ulaşması nadirdir. İster şampiyonluk yarışı, ister küme düşme mücadelesi, ister Avrupa kupaları için verilen mücadele olsun, herhangi bir sezonun perdesi kapanırken genellikle oynanacak çok şey vardır.

    Mayıs ayı sonlarında 2026-27 sezonu sona ererken Coventry, Hull City ve Ipswich kendi sahalarında oynayacak; Arsenal, Manchester United, Liverpool ve Chelsea ise kendi taraftarlarının önünde kutlama yapma fırsatı bulabilir.

    Tarih

    Maç başlangıç saati (GMT)

    Maç

    30/05/2027

    16:00

    Arsenal - Brighton and Hove Albion

    30/05/2027

    16:00

    Aston Villa - Tottenham Hotspur

    30/05/2027

    16:00

    Chelsea - Brentford

    30/05/2027

    16:00

    Coventry City - Nottingham Forest

    30/05/2027

    16:00

    Crystal Palace - Leeds United

    30/05/2027

    16:00

    Hull City - Newcastle United

    30/05/2027

    16:00

    Ipswich Town - Everton

    30/05/2027

    16:00

    Liverpool - Bournemouth

    30/05/2027

    16:00

    Manchester United - Fulham

    30/05/2027

    16:00

    Sunderland - Manchester City


  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    2026-27 Premier Lig: Şampiyonluk kupasını kim kazanacak?

    Arsenal, 2025-26 sezonunda 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi; Mikel Arteta’nın takımı, üst üste üç kez ikincilikle sonuçlanan sezonların ardından nihayet zafere ulaştı. Gunners, büyük kupaların dağıtılacağı dönemde yine zirveye yakın bir konumda olacaklarından emin.

    Manchester City'de ise Pep Guardiola, kulüpte on yıl süren görevine son verdi; Enzo Maresca'nın ise tüm zamanların en büyük teknik direktörlerinden birinin yerini almak gibi hiç de kolay olmayan bir görevi üstlenmesi bekleniyor. İtalyan teknik adam, olumlu bir ilk izlenim bırakmak için sabırsızlanıyor.

    Old Trafford’da ise Michael Carrick’e kalıcı bir sözleşme verildi ve onu Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürdükten sonra, Manchester United’ın 2013’te Sir Alex Ferguson’un emekliye ayrılmasından bu yana ilk kez üst lig şampiyonluğuna ciddi bir şekilde aday olmaya hazır olduğu düşünülüyor.

    Geçen sezon zirveden düşen Liverpool, Arne Slot’un görevine son vermesine neden oldu; şimdi ise Bournemouth’ta gösterdiği etkileyici performansın ardından Andoni Iraola’dan, yüksek bedelli transferlerin potansiyellerini ve fiyat etiketlerini haklı çıkararak takımı sıralamada yeniden yukarı taşımasını bekliyor.

    Xabi Alonso’nun dümeninde olan Chelsea’nin Avrupa kupalarıyla uğraşmak zorunda kalmaması - bu durum onların lehine işleyebilir - Aston Villa ise kupa konusunda 30 yıllık kıtlığı sona erdiren Avrupa Ligi zaferinin üzerine bir şeyler inşa etmeyi hedefliyor.

    Son iki sezonda küme düşme mücadelesine sürüklenen Tottenham, efsanevi “Büyük Altı”nın bir parçası olmaya devam ettiğini kanıtlamak zorunda; Frank Lampard ise Coventry’de, diğer yeni yükselen takımlar Hull City ve Ipswich ile birlikte zorlu bir görevle karşı karşıya.