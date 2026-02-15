Goal.com
2025-26 Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü: Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Avrupa'nın en golcü futbolcusu olma yarışı

Kylian Mbappe'nin Avrupa Altın Ayakkabı unvanını koruması, Harry Kane ve Erling Haaland gibi oyuncular tarafından zorlanıyor.

Avrupa Altın Ayakkabı, futbolun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olmaya devam ediyor ve Avrupa'nın en iyi liglerinde en golcü oyunculara veriliyor.

Her sezon, olağanüstü gol sayıları elde eden elit forvetler arasında yeni bir mücadele başlar. Form, kondisyon ve takım dinamikleri kaçınılmaz olarak dalgalanırken, bazı isimler her yıl bu ödülün değişmez adayları haline gelmiştir. Bu forvetler, bitiricilik yetenekleri, hareketleri ve istikrarlı performanslarıyla her yıl ödülün en güçlü adayları olmaya devam etmektedir.

On yıllar boyunca, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun rekor kıran dönemlerinden modern futbolu tanımlayan daha yakın zamandaki kazananlara kadar, efsanevi forvetler bu ödülü domine etti. 2024-25 sezonu, Salah'ı geride bırakarak, muhteşem gol performansıyla bu sporun en güvenilir gol makinelerinden biri olduğunu kanıtlayan Kylian Mbappé'nin oldu. 2025-26 sezonu ilerledikçe, yarışta bir kez daha tanınmış süperstarlar ve yükselen elit forvetler yer alıyor.

Avrupa Altın Ayakkabı, her bir ulusal ligin zorluk derecesine göre ağırlıklı bir puanlama sistemi* kullanıyor. Bir oyuncunun puanları, ligde attığı gollerin o lige atanan katsayı ile çarpılmasıyla hesaplanır — Premier League, La Liga ve Bundesliga gibi en üst düzey ligler için 2,0, orta düzey ligler için 1,5 ve alt düzey ligler için 1,0. Bu, daha rekabetçi liglerde atılan gollerin nihai sıralamada daha fazla değer taşımasını sağlar.

Aşağıda, Avrupa'nın en golcü oyuncusu yarışını düzenli olarak şekillendiren önde gelen adaylara bir göz atabilirsiniz.

(*Sadece 2,0 sıralamalı liglerden olanları dahil ettik)

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    1Harry Kane | Bayern Münih | 26 gol

    Harry Kane'in golcü ve yaratıcı olarak her yönüyle mükemmelliği, onu her zaman ligin gol krallığı yarışında zirveye yakın tutuyor. Hassas bitiriciliği, ceza sahasının her yerinden şut atma yeteneği ve içgüdüsel hareketleri, onu Bayern Münih'in dominant oyun stiline ideal bir şekilde uyduruyor.

    Deneyimi ve istikrarıyla Kane, Avrupa'nın en güvenilir forvetlerinden biri olmaya devam ediyor ve her sezon 25-30 lig golü atma kapasitesine sahip.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-FRA-UKRAFP

    2Kylian Mbappe | Real Madrid | 23 gol

    Kylian Mbappé, her sezon en çok gol atan oyuncular arasında yer almasını sağlayan hız, zeka ve üstün bitiricilik özelliklerini benzersiz bir şekilde bir araya getiriyor. İster merkezde ister sol kanattan oynasın, savunmadaki boşlukları sürekli olarak değerlendirmenin bir yolunu buluyor.

    Saldırı odaklı Real Madrid takımında oynaması, performansını daha da artırıyor ve önemli anlarda öne çıkma konusundaki ünü, onu Avrupa'nın golcü sıralamasında uzun vadede en güçlü adaylardan biri yapıyor.

  • Erling HaalandGetty Images

    3Erling Haaland | Manchester City | 22 gol

    Erling Haaland, Avrupa'da saf santrfor oyununda bir referans noktası olarak kabul edilmektedir. Patlayıcı hızı, fiziksel üstünlüğü ve klinik bitiriciliği, onu her türlü gol yarışında sürekli bir tehdit haline getirmektedir.

    Manchester City'de fırsat yaratma makinesi tarafından desteklenen Haaland, hem ligde hem de kıtasal yarışmalarda düzenli olarak dikkat çekici rakamlar kaydetmektedir. Konumlanması, yılmaz zihniyeti ve düşük kaliteli fırsatları bile gole çevirme yeteneği, onun Altın Ayakkabı ödülünün daimi favorisi olmasını sağlamaktadır.

  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    4 Igor Thiago | Brentford | 17 gol

    Igor Thiago, fiziksel olarak etkileyici ve durmak bilmeyen enerjisiyle, agresif oyun stiliyle Brentford'un yüksek tempolu oyun anlayışına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan bir forvet. Pres yapma, oyunu tutma ve ortaları değerlendirme konusunda üstün yetenekleri sayesinde gol bulmak için birçok farklı yol kullanabiliyor.

    Gücü, hava toplarında üstünlüğü ve gol önünde giderek artan soğukkanlılığı, Premier League'in zorlu ortamında etkili bir şekilde rekabet etmesini sağlar. Bitiriciliğini geliştirmeye devam eden Thiago, her sezon istikrarlı bir şekilde gol atma yeteneğine sahiptir.

  • RCD Mallorca v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    5Vedat Muriqi | Mallorca | 15 gol

    Kosovalı forvet Vedat Muriqi, 2021-22 sezonunda Mallorca'ya transfer olmadan önce Türkiye ve İtalya'da etkileyici performanslar sergiledi. O zamandan beri, tecrübeli forvet La Liga'da golcü kimliğini sürdürüyor.

  • lautaro martinez inter bologna 4 gennaio 2026Getty Images

    6Lautaro Martinez | Inter | 14 gol

    Inter'in talismanı Lautaro Martinez, her sezon kulübü için düzenli olarak çift haneli gol sayılarına ulaşıyor ve Arjantinli milli oyuncu, geçen sezon Serie A'da attığı 12 golü aşmayı hedefliyor.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-MONACOAFP

    7 Mason Greenwood | Marsilya | 14 gol

    Mason Greenwood, teknik incelik, yaratıcılık ve doğal bitirme yeteneğinin nadir bir kombinasyonunu sunuyor. Her iki ayağıyla da rahat şut atabilen ve çeşitli pozisyonlardan tehlikeli olan Greenwood, Marsilya'nın hücumuna öngörülemezlik ve yetenek katıyor.

    Kendi fırsatlarını yaratma ve takım arkadaşlarının sağladığı fırsatları gole çevirme yeteneği, Ligue 1'de sürekli bir gol tehdidi olmasını sağlıyor. Çok yönlülüğü ve hücum zekası ile Greenwood, her sezon yüksek gol ortalaması yakalayabilme yeteneğine sahiptir.

  • Luis Diaz Bayern 2026Getty Images

    8Luis Diaz | Bayern Münih | 13 gol

    Eski Liverpool forveti Luis Diaz, Münih'te hızlı bir başlangıç yaptı ve Harry Kane'in gol yükünün bir kısmını üstlendi.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Antoine Semenyo | Manchester City | 13 gol

    Gana milli takım oyuncusu Antoine Semenyo, son sezonlarda Premier Lig'de dikkate alınması gereken bir güç oldu ve 2025-26 sezonunda geçen sezon kaldığı yerden devam etti.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    10Ferran Torres | Barcelona | 12 gol

    Daha önce de belirtildiği gibi, Robert Lewandowski sanki zamanı geri çevirmiş gibi görünüyor ve bu sezon ne kadar ölümcül olduğunu vurgulayan şaşırtıcı bir maç başına gol ortalaması yakaladı.

    Bununla birlikte, Ferran Torres, Barcelona'nın forvet hattındaki yerini sessizce teslim etmeye niyetli değil. İspanya milli takım oyuncusu, Real Betis deplasmanında ilk yarıda attığı üç golle Avrupa'nın golcüleri arasında adından söz ettirdi ve Xavi'nin hücumunun en önemli oyuncusu olduğunu açıkça gösterdi.

  • Deniz UndavGetty

    11Deniz Undav | Stuttgart | 12 gol

    Eski Brighton forveti Deniz Undav, Almanya'ya döndükten sonra başarılı bir performans sergiledi ve Stuttgart'ın hücumunda önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-AUXERREAFP

    12Joaquín Panichelli | Strazburg | 12 gol

    Joaquín Panichelli, mükemmel öngörü, keskin bitiricilik ve yorulmak bilmeyen çalışma temposuyla Ligue 1'in en umut verici golcülerinden biri haline geldi. Forvet hattındaki hareketliliği, savunmadaki boşlukları değerlendirmesini sağlarken, gol pozisyonlarındaki soğukkanlılığı, yaşının ötesinde bir olgunluğu yansıtıyor.

    Strasbourg ona gelişmesi için bir platform sunmaya devam ederken, Panichelli kendini bir sezon boyunca olağanüstü gol sayıları üretebilen yükselen bir forvet olarak konumlandırdı.

  • CA Osasuna v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    13Ante Budimir | Osasuna | 11 gol

    Hırvatistanlı tecrübeli forvet Ante Budimir, Osasuna'da kariyerinin sonlarında bir çıkış yakaladı ve geçen sezonki parlak formunu sürdürüyor.

  • Borussia Dortmund v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    14Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 11 gol

    İlk olarak Stuttgart ile Bundesliga'yı kasıp kavuran Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'a transfer oldu ve gol atmaya devam etti.

  • Esteban Lepaul RennesGetty

    15Esteban Lepaul | Rennes | 11 gol

    Angers'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Esteban Lepaul, Rennes'e transfer oldu ve kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

