Avrupa Altın Ayakkabı, futbolun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olmaya devam ediyor ve Avrupa'nın en iyi liglerinde en golcü oyunculara veriliyor.

Her sezon, olağanüstü gol sayıları elde eden elit forvetler arasında yeni bir mücadele başlar. Form, kondisyon ve takım dinamikleri kaçınılmaz olarak dalgalanırken, bazı isimler her yıl bu ödülün değişmez adayları haline gelmiştir. Bu forvetler, bitiricilik yetenekleri, hareketleri ve istikrarlı performanslarıyla her yıl ödülün en güçlü adayları olmaya devam etmektedir.

On yıllar boyunca, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun rekor kıran dönemlerinden modern futbolu tanımlayan daha yakın zamandaki kazananlara kadar, efsanevi forvetler bu ödülü domine etti. 2024-25 sezonu, Salah'ı geride bırakarak, muhteşem gol performansıyla bu sporun en güvenilir gol makinelerinden biri olduğunu kanıtlayan Kylian Mbappé'nin oldu. 2025-26 sezonu ilerledikçe, yarışta bir kez daha tanınmış süperstarlar ve yükselen elit forvetler yer alıyor.

Avrupa Altın Ayakkabı, her bir ulusal ligin zorluk derecesine göre ağırlıklı bir puanlama sistemi* kullanıyor. Bir oyuncunun puanları, ligde attığı gollerin o lige atanan katsayı ile çarpılmasıyla hesaplanır — Premier League, La Liga ve Bundesliga gibi en üst düzey ligler için 2,0, orta düzey ligler için 1,5 ve alt düzey ligler için 1,0. Bu, daha rekabetçi liglerde atılan gollerin nihai sıralamada daha fazla değer taşımasını sağlar.

Aşağıda, Avrupa'nın en golcü oyuncusu yarışını düzenli olarak şekillendiren önde gelen adaylara bir göz atabilirsiniz.

(*Sadece 2,0 sıralamalı liglerden olanları dahil ettik)