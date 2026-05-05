kicker ve Sky'ın haberlerine göre, BVB'nin Red Bull Salzburg'dan Joane Gadou ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Buna göre kulüp, 19 yaşındaki stoper ile "uzun vadeli bir sözleşme" üzerinde mutabık kalmış.
20 milyon avroya! BVB, Ole Book'un ilk transferini tamamladı
Medya haberlerine göre kulüpler arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Konuşulan rakam, 20 milyon avroluk transfer ücreti artı 6 milyon avroya kadar bonus. BVB’de Book’un öncülü olan Sebastian Kehl’in de bahar aylarında Gadou ile ilgilendiği söyleniyor.
1,95 m boyundaki Gadou, 2024 yılında Paris Saint-Germain'in altyapısından Avusturya'ya transfer olmuştu. Fransız genç milli takım oyuncusu, bu sezon Salzburg formasıyla 33 resmi maçta sahaya çıktı ve Avrupa Ligi'nde uluslararası deneyim kazandı.