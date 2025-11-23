Getty Images Sport
17 yaşındaki ‘Yeni Messi’den olay sözler! ‘Başkaları da aynı şeyi söyledi’
Starlet'in Bayern'deki ilerleyişi sansasyonel...
Karl, 2022'de 14 yaşında gelecek vadeden bir oyuncu olarak Bayern Münih'in altyapı akademisine katıldığından beri hızla ilerliyor. Geçen sezon, Bayern'in 17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı takımlarında tüm kulvarlarda 26 maça çıktı, 32 gol attı ve 10 asist yaptı. Mükemmel performansı, ona yaz aylarında Auckland City karşısında ilk maçına çıktığı Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern'in kadrosunda yer kazandırdı.
2025-26 sezonu öncesinde Kompany tarafından A takıma terfi ettirilen ve toplamda 15 maçta forma giyen, beş maçta ilk 11'de yer alıp 531 dakika sahada kalan genç oyuncu, Bayern teknik direktörünün genç oyuncunun zorlu bir fikstürde rotasyon bulmacasının önemli bir parçası olacağına güvendiğinin kanıtı. Ekim ayında Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç golcü olan oyuncu , Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendikleri maçta bir gol daha atarak Bundesliga tarihinde kulüp tarihinin en genç üçüncü golcüsü oldu.
Ne söyledi?
17 yaşındaki oyuncunun ilk sezonundaki sansasyonel performansı ve sahadaki zarif hareketleri, sık sık Barcelona ve Arjantin efsanesi Messi ile karşılaştırılıyor. Ancak Bayern efsanesi, Freiburg maçının ardından Sky Sports'a yaptığı açıklamada, bu karşılaştırmalara değinerek şunları söyledi: "Başkaları da aynı şeyi söyledi, kendimi Messi ile kıyaslayamam. Messi zirvede ve oraya ulaşmak için daha çok yol var. O benim idolüm."
Messi kıyaslamasıyla ilgili sözler
Karl, sadece 17 yıl 273 günlükken, Bundesliga maçında gol atan ve asist yapan en genç oyuncu oldu . Maçtan sonra Karl'ın gelişimi hakkında konuşan Kompany, "Bu anın tadını çıkarması çok önemli. Çok fazla abartılıyorsa sorun değil. Hepsi dışarıdan geliyor. Tek yapması gereken, takımını korumak ve futbolun tadını çıkarmak. İşler yolunda gitmediğinde de onu destekleyeceğiz. Messi ile karşılaştırmalar mı? Lenny, Lenny'dir. Onu diğer oyuncularla karşılaştırmak değil. Onun, olabileceği en iyi Lennart Karl versiyonu olmasını istiyoruz." dedi.
Bayern'in yıldızı Aleksandar Pavlovic ise şunları ekledi: "Onun yaşında bu kadar özgüvenli bir takım arkadaşı görmedim. Harika bir oyuncu. Onunla oynamak çok eğlenceli. Onun hakkında söyleyebileceğim tek şey olumlu şeyler."
Sakatlık durumu nasıl?
Genç oyuncu 71. dakikada oyundan alındı. Nicolas Jackson'ın yerine oyuna dahil oldu ve Chelsea'den kiralık olarak gelen oyuncu, takımın altıncı golünü attı. Hücum orta saha oyuncusu maç boyunca biraz rahatsız görünüyordu ve Kompany, genç oyuncunun durumu hakkında şu bilgileri verdi: "Antrenmanda bir darbe aldı ve maç sırasında tekrar hissetti. Maçtan sonra çok güldü ve mutluydu. Umarım kötü bir şey olmamıştır."
Bayern, Çarşamba günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi liderler ligi mücadelesinde Arsenal ile karşılaşacak. Karl, sakatlığının ardından toparlanmayı ve hafta ortasında Londra'ya gitmeyi umuyor.
