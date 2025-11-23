17 yaşındaki ‘Yeni Messi’den olay sözler! ‘Başkaları da aynı şeyi söyledi’

Karl, 2022'de 14 yaşında gelecek vadeden bir oyuncu olarak Bayern Münih'in altyapı akademisine katıldığından beri hızla ilerliyor. Geçen sezon, Bayern'in 17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı takımlarında tüm kulvarlarda 26 maça çıktı, 32 gol attı ve 10 asist yaptı. Mükemmel performansı, ona yaz aylarında Auckland City karşısında ilk maçına çıktığı Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern'in kadrosunda yer kazandırdı.

2025-26 sezonu öncesinde Kompany tarafından A takıma terfi ettirilen ve toplamda 15 maçta forma giyen, beş maçta ilk 11'de yer alıp 531 dakika sahada kalan genç oyuncu, Bayern teknik direktörünün genç oyuncunun zorlu bir fikstürde rotasyon bulmacasının önemli bir parçası olacağına güvendiğinin kanıtı. Ekim ayında Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç golcü olan oyuncu , Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendikleri maçta bir gol daha atarak Bundesliga tarihinde kulüp tarihinin en genç üçüncü golcüsü oldu.