Record gazetesinin haberine göre, Borussia Dortmund, FC Alverca'dan Bastien Meupiyou için 12 milyon avroluk bir ilk teklifte bulundu; bu teklifin ayrıca 5 milyon avroluk olası primleri de içerdiği belirtiliyor. Habere göre, Siyah-Sarılar 20 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayından beri takip ediyor.
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17 milyon avroya kadar: BVB, sürpriz transfer için ilk teklifini vermiş görünüyor
Meupiyou, 2024 yazında FC Nantes'tan 5 milyon avroya Wolverhampton Wanderers'a transfer olmuştu. Sezon başında profesyonel kadroda yer alsa da, burada yalnızca U21 takımında forma giydi.
Sadece bir sezonun ardından Wolves, Meupiyou'yu Alverca'ya geri gönderdi. Burada geçen sezon muhteşem bir gelişme gösteren oyuncu, 32 resmi maça çıktı. Sezonun sonunda Alverca, Portekiz birinci liginde on birinci sırada yer aldı. Meupiyou için şimdi kariyerinde bir sonraki büyük adımın atılması bekleniyor.
Wolves'un geri alım hakkı olsa da, Record'a göre Premier Lig'den düşmenin ardından, kulüp daha çok %50 oranında anlaşılan satış payı üzerinden transfer geliri elde etmeyi hedefliyor.
Meupiyou, Dortmund'da tanınan bir isim olan Jorge Mendes tarafından temsil ediliyor. Mendes, Karim Adeyemi'nin halen sonuçlanmamış olan sözleşme uzatımı konusunda da zorlu görüşmeleri yürütüyor. BVB'nin yanı sıra, diğer kulüplerin de bu defansif yeteneğin hizmetleriyle ilgilendiği söyleniyor.
- AFP
BVB ve stoperler: Schlotterbeck maddesi korkusu mu?
Siyah-sarılılar, transfer piyasasında Joane Gadou ile şimdiden tam anlamıyla bir üst düzey yeteneği kadrolarına kattılar. BVB, 19 yaşındaki oyuncunun hizmetleri için RB Salzburg'a tam 20 milyon euro ödedi. Gadou'nun ilk 11'de yer alması beklenirken, Meupiyou ise şimdilik gelecek vaat eden bir oyuncu olarak planlanıyor. Ancak, Nico Schlotterbeck'in Nisan ayında sözleşme uzatımı sırasında kararlaştırılan çıkış maddesini kullanarak takımdan ayrılması durumunda bu durum değişebilir.
Bu maddenin geçerli olduğu üç kulüpten biri olan FC Liverpool, en geç Ibrahima Konate'nin bedelsiz ayrılışından bu yana bu pozisyonda bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu. Schlotterbeck gibi Meupiyou da sol ayakla oynuyor.
Niklas Süle'nin ayrılması ve kaptan Emre Can'ın ağır sakatlığı nedeniyle BVB, stoper pozisyonunda harekete geçmek zorunda kaldı, özellikle de teknik direktör Niko Kovac bugüne kadar üçlü savunma sistemini tercih ediyor. Geçtiğimiz sezon, bu konuda yetkililer için ibretlik bir örnek olmuş olmalı, zira Dortmund'da oynanabilir stoperler defalarca yetersiz kalmıştı.
Kış transfer döneminde kiralık oyuncu Aaron Anselmino'nun ani ayrılışı kadro sorununu daha da ağırlaştırdı, ancak bu durum Luca Reggiani'nin keşfedilmesine de olanak sağladı; Reggiani ilk dokuz profesyonel maçına çıktı ve oldukça ikna edici bir performans sergiledi.