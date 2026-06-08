17 milyon avroya kadar: BVB, sürpriz transfer için ilk teklifini vermiş görünüyor

Meupiyou, 2024 yazında FC Nantes'tan 5 milyon avroya Wolverhampton Wanderers'a transfer olmuştu. Sezon başında profesyonel kadroda yer alsa da, burada yalnızca U21 takımında forma giydi.

Sadece bir sezonun ardından Wolves, Meupiyou'yu Alverca'ya geri gönderdi. Burada geçen sezon muhteşem bir gelişme gösteren oyuncu, 32 resmi maça çıktı. Sezonun sonunda Alverca, Portekiz birinci liginde on birinci sırada yer aldı. Meupiyou için şimdi kariyerinde bir sonraki büyük adımın atılması bekleniyor.

Wolves'un geri alım hakkı olsa da, Record'a göre Premier Lig'den düşmenin ardından, kulüp daha çok %50 oranında anlaşılan satış payı üzerinden transfer geliri elde etmeyi hedefliyor.

Meupiyou, Dortmund'da tanınan bir isim olan Jorge Mendes tarafından temsil ediliyor. Mendes, Karim Adeyemi'nin halen sonuçlanmamış olan sözleşme uzatımı konusunda da zorlu görüşmeleri yürütüyor. BVB'nin yanı sıra, diğer kulüplerin de bu defansif yeteneğin hizmetleriyle ilgilendiği söyleniyor.