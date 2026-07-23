Arjantin'den gelen komplo teorileri, özellikle de görüntülenme ve etkileşim artışından kâr elde eden içerik üreticilerinin yaydığı türden olanlar, İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından incelenmeyi hak eden boyutlara ulaştı.

Geleneksel basın bu kargaşayı benimsemese de, birçok taraftar bunu yapıyor; bazen de aslında daha iyi bir rakibe karşı alınan bir yenilgiden ibaret olan şeye doğaüstü açıklamalar arayan on binlerce fanatik bunu yapıyor.

Bunun belki de en iyi kanıtı, Messi'nin motivasyon konuşmasının izlenmesinin ardından "bir şeyler oldu" ifadesinin geniş çapta yayılmasıydı; öyle ki teknik direktör Lionel Scaloni, Mario Kempes gibi bir efsane, hatta Arjantin Futbol Federasyonu bile bu fikirlerin sürekli tırmanışına bir son vermek için müdahale etmek zorunda kaldı. Bunların sonuncusu, son dakikada Pau Cubarsi'nin vurduğu topun aslında Unai Simon'un kalesine girdiği iddiasıydı.

"Marca gazetesi", tango dansçılarına karşı bir komplonun varlığını doğrulamak için Arjantin'de yayılan 13 teoriyi bir araya getirdi.