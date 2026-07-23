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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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13 teori: Arjantin'de komplo takıntısı alevleniyor

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İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
İspanya
Arjantin
ABD

Arjantin'den gelen komplo teorileri, özellikle de görüntülenme ve etkileşim artışından kâr elde eden içerik üreticilerinin yaydığı türden olanlar, İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından incelenmeyi hak eden boyutlara ulaştı.

Geleneksel basın bu kargaşayı benimsemese de, birçok taraftar bunu yapıyor; bazen de aslında daha iyi bir rakibe karşı alınan bir yenilgiden ibaret olan şeye doğaüstü açıklamalar arayan on binlerce fanatik bunu yapıyor.

Bunun belki de en iyi kanıtı, Messi'nin motivasyon konuşmasının izlenmesinin ardından "bir şeyler oldu" ifadesinin geniş çapta yayılmasıydı; öyle ki teknik direktör Lionel Scaloni, Mario Kempes gibi bir efsane, hatta Arjantin Futbol Federasyonu bile bu fikirlerin sürekli tırmanışına bir son vermek için müdahale etmek zorunda kaldı. Bunların sonuncusu, son dakikada Pau Cubarsi'nin vurduğu topun aslında Unai Simon'un kalesine girdiği iddiasıydı.

"Marca gazetesi", tango dansçılarına karşı bir komplonun varlığını doğrulamak için Arjantin'de yayılan 13 teoriyi bir araya getirdi.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Top kaleye girdi

    "Kalecilerin eskiden kaleyi kontrol ettiğini hatırlıyor musunuz? Ağların sabitlenmiş olduğundan ve durumundan emin olduklarını? Bu turnuvada bunu hiç görmedim. Peki topun ağları delip geçmiş olması mümkün mü?"

    Bu, Cubarsi'nin uzaklaştırdığı o mucizevi anda topun kaleye girdiğinde ısrar eden kullanıcılardan birinin en yeni teorilerinden biri. 

    Bu teorinin savunucuları, topun kale çizgisi üzerindeki gölgesini "kanıt" olarak öne sürüyor. Ayrıca bundan başka iddialar da türüyor; örneğin topun içindeki elektronik çipin manipüle edilebileceği ve onu kontrol edenin dilediği gibi hareket ettirebileceği gibi.

    Oyuncuların ailelerine tehdit: Kazanmalarına izin verilmedi

    "Arjantinli oyuncular ve aileleri tehdit edildi. Finalde kazanmaları mümkün değildi. Bu bilgi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Arjantin futbolundan yetkililerden geldi."

    Bunları söyleyen gazeteci Sergio Oviedo'ydu ve diğer kaynaklara göre, istisnasız tüm aileler tehdit edildi; bu nedenle birçoğu final maçına gelmedi.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sürpriz doping testi

    Bir teoriye göre FIFA, Arjantin Milli Takımı'nı sahaya çıkmasına yalnızca dakikalar kala ani ve alışılmadık bir doping testine tabi tuttu ve bu durum oyuncuların bedensel ve zihinsel konsantrasyonunu etkiledi.

    Ancak FIFA, tüm tıbbi protokollerin turnuvanın alışılmış standartlarına uygun şekilde uygulandığını ve Arjantin kafilesinin herhangi bir itiraz ya da ihlal kaydetmediğini vurguladı.

    Ve elbette bazıları, 1994 Dünya Kupası anılarını ve Diego Maradona'nın ünlü pozitif numune vakasını hatırlatıyor; hani şu ölümsüz sözünü söylediği an: "Bacaklarımı kestiler."

     Trump'ın planı, İspanya Kralı, Premier Lig, Florentino ve Atlético Madrid

    Bu teoriye göre Arjantin, ülkeye düşman ve oyuncuların İngiltere galibiyetinin ardından açtığı "Malvinas Adaları" pankartına öfkeli bir dizi uluslararası tarafın koordine ettiği büyük bir planın parçası olarak kasıtlı olarak yenildi.

    İngiltere hükümeti

    Malvinas pankartı hikâyesine devam ediyoruz; teoriye göre Gianni Infantino, Messi'ye kupayı teslim etmesi gerektiğini söyledi çünkü tüm biletler satıldıktan sonra Arjantin'in elenmesi artık mümkün değildi, ancak daha sonra on yıl men cezasıyla cezalandırılması mümkündü.

    TikTok kullanıcılarından biri şunu ekliyor: "FIFA'yı Arjantin Milli Takımı'na karşı aşırı önlemler almaya iten İngiltere hükümetidir. Malvinas pankartını taşıyan Lisandro Martínez ve Cristian Romero'nun sakatlanması da tesadüf eseri."

  • Gianni Infantino Donald Trump RodriGetty Images

    FIFA'nın tarihi kuralı

    Bu teori, hiçbir milli takımın Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanamayacağını, dolayısıyla Arjantin'in unvanı elinde tutmasına izin verilmediğini öne sürüyor.

    Teorinin savunucuları, İtalya ve Brezilya'nın bu başarıyı daha önce elde ettiğini görmezden geliyor ve turnuvanın, herkesin tercihine göre "ticari, televizyona yönelik ya da siyasi sebeplerle" Avrupalı bir şampiyona ihtiyaç duyduğunu iddia ediyorlar.

    Infantino yeniden seçilmek istiyor

    Teori ayrıca Infantino'nun UEFA ile bir anlaşma yaptığını da öne sürüyor. Buna göre, 2027'de yapılması planlanan FIFA başkanlık seçimlerinde Avrupa bloğunun ve İspanya Futbol Federasyonu'nun oylarının garantilenmesi karşılığında İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanması öngörülüyordu.

    Bu anlatıya göre, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Arjantin dünya şampiyonu olursa Infantino'yu desteklememekle tehdit etti ve bu durum Arjantinli oyuncuları baskıya boyun eğmeye itti.

    Bu teoriyi hiçbir kanıt olmadan yayan yalnızca üç tweet, iki milyondan fazla görüntülenme topladı.

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  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    FBI, Chiqui Tapia'yı sahada tutuklamak istedi

    Teoriye göre bu kriz, maçtan dakikalar önce soyunma odasına ulaştı ve oyuncuları psikolojik olarak etkiledi, ardından daha sonra havaalanına kadar uzandı; burada Claudio "Chiqui" Tapia'nın telefonuna el konuldu ve dönüş uçağı iki saat boyunca alıkonuldu.

    Arjantin Futbol Federasyonu ise bu iddiaları yalanlamak zorunda kaldı.

    Doğru olan ise şu: Amerikan makamları, Arjantin Federasyonu'yla bağlantılı ticari işlemleri soruşturuyor ve Claudio Tapia ile diğer yetkililere ilişkin iletişim bilgileri talep etti.

    Masonluk teorisi ve varlık aktarma ritüelleri

    Bu teori bir kâse patlamış mısır hazırlamaya değer; çünkü her şey, Lionel Messi'nin bebek yaştaki Lamine Yamal'ı yıkadığı o meşhur fotoğraftan başladı. Bazıları bunu "masonik bir hazırlık ritüeli" ya da "ruhsal bir varlığın aktarım süreci" olarak değerlendirdi.

    Teoriyi savunanlar, Barcelona'nın bir "mason kulübü" gibi faaliyet gösterdiğini ve su unsurunun, futbol egemenliğinin Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçişini simgeleyen bir "vaftiz"i temsil ettiğini öne sürdü.

    Bu mesajlar ayrıca fotoğrafı finalle bağlantılı bazı sayısal desenlerle ilişkilendirdi; ancak bu iddiaları destekleyecek herhangi bir belge veya tanıklık sunmadı. 

    Hatta bazıları, masonlukla ya da "küresel elitler"le olduğu iddia edilen bağlantıları arayarak finalin oynandığı tarihi, uzatmalarda atılan belirleyici golün zamanlamasını (106. dakika) ve hatta "MetLife" stadının mimari tasarımını inceledi.

    Hatta bazı televizyon yayınlarında Arjantin armasının içinde mason amblemine benzeyen bir sembolün belirmesi, bazılarının heyecanını kabartmaya yetti.

  • Bahis şirketlerinin çıkarlarını savunmak için oynadılar

    Bu teoriye göre, Lisandro Martinez ve Cristian Romero'nun sakatlıkları, Arjantin Milli Takımı'nın maç boyunca kaleyi bulan tek bir şut dahi çekememesi ve abartılı ölçüde savunmacı bir konumlanma sergilemesinin nedeni, İspanya'nın topa tamamen hakim olması değil, bahis şirketleriyle yapılan anlaşmalardı.

    İspanya, Dünya Kupası karşılığında askeri üslerini ABD'ye verdi

    Bir teoriye göre İspanya, Dünya Kupası'nı kazanmak karşılığında ABD'nin Rota ve Moron askeri üslerini İran'a yönelik saldırılar düzenlemek için kullanmasına izin vermeyi kabul etti.

    Ancak bu iddialar, doğrulanabilir herhangi bir belgeye, tanıklığa ya da bilgiye dayanmıyor.

    Ayrıca bu iddialar, ABD'nin söz konusu üsleri İran'a yönelik operasyonlarında kullandığını "kesin bir dille" yalanlayan ve buna hiçbir zaman izin vermediğini, vermeyeceğini vurgulayan İspanya hükümetinin resmi tutumuyla tamamen çelişiyor.

    Bu yanıltıcı mesajların öne sürdüğünün aksine, şimdiye kadar bu tutumun değiştiğine işaret eden herhangi bir resmi belgeye rastlanmadı.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Taraftar enerji sömürüsüne maruz kaldı: Büyü ve muska

    Birçok taraftar, seyircilerin ve oyuncuların bir enerji tükenmesi yaşadığından söz ediyor ve "tuhaf bir şey" hissettiklerini ya da enerjilerinin "çekilip alındığını" söylüyorlar; bunun, elit kesimlerin veya küresel düzenin İspanya'yı dünya şampiyonu olarak görmek istedikleri için "titreşimsel" bir müdahalede bulunduğunu öne sürüyorlar.

    İspanyol "Maldita" platformu, bu fikri savunan yalnızca iki videonun "TikTok"ta 8 milyondan fazla izlenme elde ettiğini ortaya koydu.

    Diğer anlatılar ise Arjantin'in kara büyünün ya da büyücülüğün kurbanı olduğunu ileri sürüyor. Hatta bazıları bu bilgilerin kendilerine "öbür dünyadan" ulaştığını iddia ediyor.

    Hakem Slavko Vincic

    Sloven hakem Slavko Vincic'in kararları da suçlamalardan kurtulamadı; birçok Arjantinli onun performansını sorguladı ve öyle ki, Dünya Kupası finalinin tekrar oynanmasını talep etmek için "Change.org" platformu üzerinden yaklaşık 100 bin imza toplandı.

    Dilekçe sahipleri, hakemin "tartışmalı ve yozlaşmış" bir performans sergilediğini ve "maçın sonucunu etkilemek için satın alındığını" öne sürüyor.