Bir zamanlar iyi ama mükemmel değil olarak nitelendiren bazı yetenekler, artık efsanevi oyuncular olarak anılacak.

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Futbolda en kolay kısımlardan biri, hangi oyuncuların iyi ve kötü olduğunu söylemektir. Zor olan kısım, onların nasıl gelişebileceği veya gerileyebileceği konusunda bir değerlendirme yaparken ortaya çıkar. Kariyerleri etkileyebilecek o kadar çok farklı faktör var ki bu neredeyse imkansız bir görev haline geliyor.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi büyük isimlerin bile, dünyaya ne kadar efsanevi olabileceklerini, yeteneklerinde hiçbir sınır olmadığını göstermeden önce birkaç yıl tecrübe kazanmaları gerekti. Her futbol neslinde ilerlemenin her zaman doğrusal olmadığı buna benzer hikayeleri bulabilirsiniz.

10 yıldır, biz GOAL olarak dünyanın en iyi genç yıldızlarını öne çıkarmak için NXGN listelerini derledik, ancak en iyi yetenek avcıları bile bu çocukların potansiyelini küçümseyebilir. İşte, son on yılda beklentilerimizi en çok aşan 10 oyuncuyu sıraladık: