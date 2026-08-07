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Copa America

Copa America ภาพรวม

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล 2026

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Lionel Messi Argentina final Copa America 2024

รัฐมนตรีกีฬาอาร์เจนตินาถูกปลดหลังบีบเมสซี-ทีมชาติขอโทษทีมร้องเพลงเหยียด

รัฐมนตรีกีฬาอาร์เจนตินาต้องกระเด็นจาตำแหน่งหลังพูดบีบให้ เมสซี และลูกทีมขอโทษหลังมีเหตุการณ์เหยียดแข้งตราไก่

Argentina v ColombiaArgentina
Lionel Messi Argentina Copa America 2024

ในฐานะกัปตัน! กระทรวงกีฬาอาร์เจนฯชี้ เมสซี ควรร่วมขอโทษประเด็น'เอ็นโซ'เหยียดเชื้อชาติ

ปลัดกระทรวงกีฬาของอาร์เจนตินามองว่า เมสซี ควรออกมาขอโทษประเด็นที่เพื่อนร่วมทีมร้องเพลงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสด้วย

Argentina v ColombiaArgentina
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Copa America ตารางและผลการแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม
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Argentina
ARG
2
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Canada
CAN
0
FT
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม
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Uruguay
URU
0
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Colombia
COL
1
FT
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม
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Canada
CAN
2
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Uruguay
URU
2
FT
pen 3 - 4
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม
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Argentina
ARG
1
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Colombia
COL
0
FT
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ตารางคะแนน

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1أبو قير للأسمدة crestأبو قير للأسمدة00000000
2الأهلي crestالأهلي00000000
3الاتحاد crestالاتحاد00000000
4المصري crestالمصري00000000
5المقاولون العرب crestالمقاولون العرب00000000
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