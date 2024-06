ไร้ผล! อาร์เตต้าเคยเปิด YNWA ตอนซ้อมก่อนดวลลิเวอร์พูล แต่แพ้ 4-0 (มีคลิป)

สารคดี All or Nothing Arsenal ของ Amazon Prime Video เปิดเผยเรื่องราวก่อนเกมดวลลิเวอร์พูล ที่กุนซือชาวสเปนมีไอเดียสุดแปลกมาทดลองใช้ แต่กลับแพ้ถึง 4-0