อะไรก็เกิดขึ้นได้! แรมซีย์ พูดถึงโอกาสร่วมเล่นกับ มิก้า ที่สมุย ยูไนเต็ด

อารอน แรมซีย์ อดีตกองกลางของอาร์เซนอล ให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่าง คิดไซด์โค้ง พูดถึง มิก้า ชูนวลศรี เพื่อนซี้ของเขาที่รับบทบาทเป็นรองประธานและผู้เล่นให้กับสโมสรสมุย ยูไนเต็ด ทีมจากไทยลีก
ทั้งคู่เคยค้าแข้งอยู่ที่ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ รวมถึงกับทีมชาติเวลส์ชุด U17 ด้วยกันสมัยเป็นนักเตะดาวรุ่ง และมิตรภาพยังคงแน่นแฟ้นมาถึงปัจจุบัน
ล่าสุดทางสื่อดังอย่าง คิดไซด์โค้ง ได้มีโอกาสสัมภาษณ์แบบ Exclusive กับทาง แรมซีย์ ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมงานแถลงข่าวทัวร์นาเมนต์กอล์ฟ The Icons Series ‘Reignwood Icons of Football’ ปีที่ 2 โดยได้พูดคุยถึงโอกาสในการมาเล่นที่ สมุย ยูไนเต็ด กับเพื่อนรักอย่าง มิก้า อีกด้วย
"ตอนแรกผมสงสัยว่า มิก้าทำได้จริงดิ? และตอนนี้เขาทำได้แล้ว ผมตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นว่า เขาจะทำอะไรบ้างในฐานะผู้บริหารทีมและนักเตะ" แรมซีย์ กล่าวกับ คิดไซด์โค้ง
"ก่อนหน้านี้ผมคุยกับเขา เขาบอกให้ผมสื่อสารกับทุกคนว่า เขาเป็นคนสอนผมทุก ๆ อย่างที่ผมรู้ เขาเป็นเพื่อนที่ดีมาก และเราสองคนติดต่อกันเป็นประจำ และ คุณรู้ไหม เขาทำทุกอย่างเลยนะ ก็ต้องมาดูกันว่า เขาจะทำได้ดีแค่ไหน และภาวนาให้เขาสมหวังกับทุก ๆ อย่างนะ"
(โอกาสมาเล่นที่ สมุย ยูไนเต็ด กับ มิก้า) "ไม่รู้สิ สำหรับผมมันอาจจะยาก แต่เอาเป็นว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ แต่ผมว่า สิ่งที่เขาทำอยู่ เขากำลังขับเคลื่อนมันด้วยตัวเอง และผมมั่นใจว่าเขาจะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้เช่นกัน"