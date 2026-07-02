Gyirmot ภาพรวม

Los clubes de la Premier descubren posibles rivales para octavos de UCL
Un total de cinco clubes de la Premier League aseguraron la clasificación automática para los octavos de final de la Liga de Campeones, con Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City terminando entre los ocho primeros, mientras que el Newcastle United quedó fuera. Las Urracas deben ahora enfrentar una peligrosa ronda de play-off junto a gigantes como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain después de una caótica última jornada.