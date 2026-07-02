Gyirmot ภาพรวม

Qué necesitan los 'clubes Premier' para ir a las eliminatorias en Europa

La última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2025-26 finalmente ha llegado, y promete ser la más dramática hasta ahora. Solo los líderes Arsenal y Bayern Múnich ya han asegurado la clasificación automática para los octavos de final, con el primero presumiendo un récord del 100 por ciento en sus primeros siete partidos, mientras que solo cuatro clubes han sido eliminados hasta ahora: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat.