Gyirmot ภาพรวม

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NXGN 2026 GFX

NXGN 2026: Los 50 mejores jóvenes promesas del fútbol

Vuelven las listas anuales NXGN para 2026: GOAL clasifica a los mejores talentos adolescentes del fútbol masculino y femenino, coronando a los ganadores que seguirán los pasos de figuras como Jude Bellingham, Rodrygo, Gianluigi Donnarumma y Vicky López al ser reconocidos como los mejores futbolistas jóvenes del planeta.

NXGNL. Yamal
Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8

Los clubes de la Premier descubren posibles rivales para octavos de UCL

Un total de cinco clubes de la Premier League aseguraron la clasificación automática para los octavos de final de la Liga de Campeones, con Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City terminando entre los ocho primeros, mientras que el Newcastle United quedó fuera. Las Urracas deben ahora enfrentar una peligrosa ronda de play-off junto a gigantes como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain después de una caótica última jornada.

Liga de CampeonesArsenal
Fernandez - Van Dijk - Haaland - UCL permutations

Qué necesitan los 'clubes Premier' para ir a las eliminatorias en Europa

La última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2025-26 finalmente ha llegado, y promete ser la más dramática hasta ahora. Solo los líderes Arsenal y Bayern Múnich ya han asegurado la clasificación automática para los octavos de final, con el primero presumiendo un récord del 100 por ciento en sus primeros siete partidos, mientras que solo cuatro clubes han sido eliminados hasta ahora: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat.

Liga de CampeonesManchester City
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July 2026
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ตารางคะแนน

Championship crestChampionship

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Kairat Almaty crestKairat Almaty18116134122239
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2Ordabasy Shymkent crestOrdabasy Shymkent1511402791837
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3Okzhetpes Kokshetau crestOkzhetpes Kokshetau167632121027
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4FC Yelimay crestFC Yelimay156542319423
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5FC Astana crestFC Astana156542117423
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