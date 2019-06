"โชมะ โดอิ" คว้าแข้งยอดเยี่ยม ACL ประจำสัปดาห์

โชมะ โดอิ มิดฟิลด์ตัวเก่งของคาชิมา แอนท์เลอร์ส ได้รับเลือกจาก TOYOTA ให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ ของการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดที่สอง

ดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่น ทำสองประตูในเกมที่ แอนท์เลอร์ส บุกไปแพ้ซานเฟรชเช ฮิโรชิมา 2-3 แต่ทว่าทีมยังเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ด้วยกฎประตูทีมเยือนหลังเสมอกัน 3-3

ด้วยผลงานอันโดดเด่นในเกมนี้ ทำให้เอเอฟซีเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ ด้วยคะแนนสูงถึง 9.1 คะแนน

