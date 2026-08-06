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ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

IN NUMBERS : ลิโอเนล เมสซี ยิงได้กี่ประตูในชีวิตค้าแข้ง?

L. Messi
Argentina
World Cup
Inter Miami CF
Major League Soccer
Copa America
Paris Saint-Germain
Barcelona
LaLiga
Ligue 1
สถิติ

สุดยอดดาวยิงอาร์เจนไตน์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลก แล้วตลอดอาชีพการค้าแข้งเขาทำไปแล้วกี่ประตู เรามีคำตอบให้คุณที่นี่

ลิโอเนล เมสซี ยอดแนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินา ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล และจะถูกยกไปเทียบชั้นตำนานอย่าง ดีเอโก้ มาราโดนา, เปเล หรือ ซีเนดีน ซีดาน ในทันทีที่เขาแขวนสตั๊ดอย่างแน่นอน

ด้วยจำนวนหลายร้อยประตูที่เขาทำได้กับทั้ง บาร์เซโลนา และทีมชาติอาร์เจนตินา คือเหตุผลสำคัญที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลก

*อัพเดทล่าสุดถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2026


ประตูกับบาร์เซโลนา

Lionel Messi Barcelona 2009Getty Images

รายการประตูเกม
ลาลีกา474520
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก120149
โกปา เดล เรย์5680
ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ34
ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ55
สแปนิช ซูเปอร์คัพ1420
รวม672778

ค่าเฉลี่ย : 0.86 ประตูต่อเกม


ประตูกับปารีส แซงต์-แชร์กแมง

Lionel Messi PSG Lens Ligue 1 15042023Getty

รายการประตูเกม
ลีกเอิง2258
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก914
เฟร้นช์ คัพ02
โทรเฟ เดส์ ช็องปิยงส์11
รวม3275

ค่าเฉลี่ย : 0.43 ประตูต่อเกม


ประตูกับอินเตอร์ ไมอามี

Messi celebrate Inter Miami 2023Getty
รายการประตูเกม
ลีกส์ คัพ1412
ยูเอส โอเพ่น คัพ01
เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์6268
คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ คัพ812
เอ็มแอลเอส คัพ รอบเพลย์ออฟ79
ฟีฟ่า คลับ เวิลด์คัพ14
รวม92106

ค่าเฉลี่ย : 0.87 ประตูต่อเกม

ประตูกับอาร์เจนตินา

Lionel Messi Argentina 2022 World CupGetty Images

รายการประตูเกม
กระชับมิตร5461
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้3672
โคปา อเมริกา1439
ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2134
คอนเมโบล/ยูฟ่า ฟินาลิสซิมา01
รวม125207

ค่าเฉลี่ย : 0.60 ประตูต่อเกม

รวมประตูของ เมสซี

สโมสร/ทีมชาติประตูเกมค่าเฉลี่ย
บาร์เซโลนา6727780.86
ปารีส แซงต์-แชร์กแมง32750.43
อินเตอร์ ไมอามี921060.87
อาร์เจนตินา1252070.60
รวม9211,1660.79
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