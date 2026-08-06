IN NUMBERS : ลิโอเนล เมสซี ยิงได้กี่ประตูในชีวิตค้าแข้ง?

ลิโอเนล เมสซี ยอดแนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินา ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล และจะถูกยกไปเทียบชั้นตำนานอย่าง ดีเอโก้ มาราโดนา, เปเล หรือ ซีเนดีน ซีดาน ในทันทีที่เขาแขวนสตั๊ดอย่างแน่นอน
ด้วยจำนวนหลายร้อยประตูที่เขาทำได้กับทั้ง บาร์เซโลนา และทีมชาติอาร์เจนตินา คือเหตุผลสำคัญที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลก
*อัพเดทล่าสุดถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2026
ประตูกับบาร์เซโลนา
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|รายการ
|ประตู
|เกม
|ลาลีกา
|474
|520
|ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก
|120
|149
|โกปา เดล เรย์
|56
|80
|ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ
|3
|4
|ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
|5
|5
|สแปนิช ซูเปอร์คัพ
|14
|20
|รวม
|672
|778
ค่าเฉลี่ย : 0.86 ประตูต่อเกม
ประตูกับปารีส แซงต์-แชร์กแมง
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|รายการ
|ประตู
|เกม
|ลีกเอิง
|22
|58
|ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก
|9
|14
|เฟร้นช์ คัพ
|0
|2
|โทรเฟ เดส์ ช็องปิยงส์
|1
|1
|รวม
|32
|75
ค่าเฉลี่ย : 0.43 ประตูต่อเกม
ประตูกับอินเตอร์ ไมอามี
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|รายการ
|ประตู
|เกม
|ลีกส์ คัพ
|14
|12
|ยูเอส โอเพ่น คัพ
|0
|1
|เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์
|62
|68
|คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ คัพ
|8
|12
|เอ็มแอลเอส คัพ รอบเพลย์ออฟ
|7
|9
|ฟีฟ่า คลับ เวิลด์คัพ
|1
|4
|รวม
|92
|106
ค่าเฉลี่ย : 0.87 ประตูต่อเกม
ประตูกับอาร์เจนตินา
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|รายการ
|ประตู
|เกม
|กระชับมิตร
|54
|61
|ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้
|36
|72
|โคปา อเมริกา
|14
|39
|ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
|21
|34
|คอนเมโบล/ยูฟ่า ฟินาลิสซิมา
|0
|1
|รวม
|125
|207
ค่าเฉลี่ย : 0.60 ประตูต่อเกม
รวมประตูของ เมสซี
|สโมสร/ทีมชาติ
|ประตู
|เกม
|ค่าเฉลี่ย
|บาร์เซโลนา
|672
|778
|0.86
|ปารีส แซงต์-แชร์กแมง
|32
|75
|0.43
|อินเตอร์ ไมอามี
|92
|106
|0.87
|อาร์เจนตินา
|125
|207
|0.60
|รวม
|921
|1,166
|0.79