"อัล ดอว์ซารี" คว้าแข้งยอดเยี่ยม ACL ประจำสัปดาห์

ซาเล็ม อัล ดอว์ซารี กองกลางของอัล ฮิลาล ยอดทีมจากลีกซาอุดิอาระเบีย ได้รับเลือกจาก TOYOTA ให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่สอง ของการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2019 รอบ 8 ทีมสุดท้าย นัดที่สอง

ดาวเตะทีมชาติซาอุดิอาระเบีย ระเบิดฟอร์มทำหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ช่วยทีมแซงกลับมาเอาชนะ อัล อิตติฮัด 3-1 เข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2019 ได้สำเร็จ

โดยในเกมนี้เขาได้คะแนนเรตติ้งสูงถึง 8.8 จนทำให้ได้รับเลือกจาก โตโยต้าคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ไปครอง

🙌🏻Presenting your #ACL2019 Toyota Player Of The Week

👉🏻 https://t.co/PcsAWw5kcm pic.twitter.com/bw2aTpS3Nd