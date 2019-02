หวั่นโดนแบน! รามอสกลับลำไม่ได้ตั้งใจโดนใบเหลือง

เซร์คิโอ รามอส แนวรับของ เรอัล มาดริด รีบออกมาแก้ตัวว่า เขาไม่ได้เจตนาทำฟาวล์เพื่อรับใบเหลืองในเกมบุกชนะ อาแย็กซ์ อัมส์เตอร์ดัม 1-2 ศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีม นัดแรก

ปราการหลังทีมชาติสเปนไปทำฟาวล์ผู้เล่นอาแย็กซ์ หลังจาก มาร์โก อเซนซิโอ ซัดประตูช่วยทีมขึ้นนำในช่วงท้ายเกม นั่นทำให้เขาจะถูกแบนในเกมนัดที่สองที่ ซานติอาโก้ เบอร์นาเบว จากการสะสมใบเหลืองครบกำหนด

หลังจบเกมกองหลังวัย 32 ยอมรับกับสื่อตรงบริเวณมิกซ์โซนว่า เขาคงโกหกหากบอกว่าไม่ได้ตั้งใจรับใบเหลือง แต่ล่าสุดเจ้าตัวกลับลำแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจทำ

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp