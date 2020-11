มาโนรอลุ้น! อิบสัน เจ็บส่อถอนทัพ ไทยลีก ออล สตาร์

หัวหอกค้างคาวไฟ อาจชวดดวลทัพ ช้างศึก หลังมีอาการกล้ามเนื้อกระตุก ในเกมเปิดบ้านชนะ กว่างโซ้งฯ 2-0

อิบสัน เมโล กองหน้า สุโขทัย เอฟซี ส่อต้องถอนตัวจากทีม ไทยลีก ออล สตาร์ หลังได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ช่วยต้นสังกัด เปิดบ้านชนะ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-0 ในศึกโตโยต้า ไทยลีก 2020 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

กองหน้าชาวบราซิล ถูก มาโน โพลกิง เรียกติดเป็น 1 ใน 22 แข้งในทีม ไทยลีก ออล สตาร์ เพื่ออุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ของ อากิระ นิชิโนะ อย่างไรก็ตามในเกมลีกนัดล่าสุด หัวหอกวัย 31 ปี ออกสตาร์ท 11 คนแรก โดย ยิง 1 จ่าย 1 ในเกมนี้ แต่โชคร้ายเมื่อช่วงท้ายเกมในจังหวะวิ่งตามไปเก็บบอลทำประตูที่สอง หลังยิงประตูได้ กลับมีอาการกล้ามเนื้อกระตุก ก่อนส่งสัญญาณเล่นต่อไม่ไหวขอเปลี่ยนตัวออกจากสนาม

ทั้งนี้ สุโขทัย เอฟซี ยังเหลือ จอห์น บาจโจ ที่ถูกเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จะต้องเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีม ไทยลีก ออล สตาร์ ในช่วงปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน นี้ ก่อนลงเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมชาติไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32