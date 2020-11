ดราแกน-บาจโจนำทัพ! มาโน นำแข้ง ไทยลีก ออล สตาร์ ซ้อมครั้งแรก

มาโน นำแข้งออล สตาร์ ลงซ้อมมื้อแรก หลังเข้ารายงานตัวครบทั้ง 22 คน ก่อนมีคิวอุ่นช้างศึก ชุดใหญ่ 14 พ.ย. นี้

มาโน โพลกิง กุนซือ ไทยลีก ออล สตาร์ นำลูกทีมลงฝึกซ้อมครั้งแรก ที่สนาม ราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับ ทีมชาติไทย

เฮดโค้ชวัย 44 ปี เรียก 22 แข้งเข้ารายงานตัววันนี้เป็นวันแรก ก่อนประเดิมฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อย นำทัพมาโดยกัปตันทีมชุดนี้อย่าง ดราแกน บอสโควิช และ จอห์น บาจโจ แนวรุก สุโขทัย เอฟซี ซึ่งมีผู้เล่นเข้ารายงานตัวครบทั้ง 22 คน

ด้าน เชาว์วัตน์ วีระชาติ กองกลางของบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่ถูกเรียกมาร่วมทีมไทยลีก ออล สตาร์ กล่าวว่า "ถ้ามองถึงตัวเองในเกมนี้ ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวผมมาก ที่ได้เล่นให้กับทีม ไทยลีก ออล สตาร์ เพราะอย่างที่ทราบ นักเตะต่างชาติหลายคนในประเทศไทย ต่างมีคุณภาพ และยิ่งได้เจอกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ซึ่งคือนักเตะไทยที่ดีที่สุด ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ชั้นดี"

"แน่นอนว่าทุกคนต่างต้องการชัยชนะ ผมเองก็จะพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ทีมชาติไทยได้ประโยชน์มากที่สุด และรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้"

"ผมเองก็อยากติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เหมือนกัน ผมคิดว่ามันคงอยู่ช่วงจังหวะและเวลาที่เหมาะสม ซึ่งครั้งนี้ผมก็จะพยายามทำผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้"

"การได้เล่นต่อหน้านิชิโนะ ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกกดดัน เกมนี้ เป็นเกมอุ่นเครื่อง ซึ่งเกมนัดเดียวตัดสินอะไรไม่ได้ โค้ชก็ต้องไปดูเกมลีก เราก็ต้องทำผลงานให้ดีที่สุด และต้องทำมันอย่างต่อเนื่อง"

สำหรับ ทีมไทยลีก ออล สตาร์ จะลงเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32