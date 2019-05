คนเดียวหยุดยาก! ฟานไดค์เรียกเพื่อนช่วยซ้อนเมสซี

เฟอร์กิล ฟาน ไดค์ แนวรับพันธุ์แกร่งของลิเวอร์พูล ถูกจับภาพได้ว่าหวาดวิตกกับการตามประกบ ลิโอเนล เมสซี แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เมื่อเขาหันไปเรียก แอนดี้ โรเบิร์ตสัน ให้เข้ามาช่วยซ้อนกัปตันทีมบาร์เซโลนา ในระหว่างเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดแรก

จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในครึ่งแรก กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาครองบอลอยู่ริมเส้นฝั่งขวา โดยมีกองหลังชาวดัตช์วิ่งตามออกมาประกบ ก่อนที่จะหันไปเรียกเพื่อนให้เข้ามาช่วยซ้อนด้วย เพราะรับรู้ถึงพิษสงของดาวยิงเจ้าบุญทุ่มเป็นอย่างดี

Van Dijk does not want to be one on one with Messi. #BARLIV #UCLpic.twitter.com/zMcfUctNTg