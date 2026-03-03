Naim Beneddra

프랑스 및 유럽 축구 특파원

📝 약력:

거의 20년간 GOAL에서 편집자로 일하며 축구와 글쓰기에 맞춰 살아왔습니다. 잉글랜드 축구에 열정적이며 아프리카 축구에 대한 깊은 이해를 가지고 있습니다. 물론 알제리 ‘페넥스’ 팀에 특별한 애정을 가지고 있습니다. 또한 제 출신 덕분에 러시아 축구에도 관심을 기울이고 있습니다. Finnan, Biscan, Djimi Traoré 시절부터 리버풀 FC 팬으로, 팀이 정상으로 돌아오기 훨씬 전에 레즈의 발전을 지켜봤습니다. 현재 GOAL 프랑스어판을 이끄는 행운을 갖고 있으며, 전문성, 열정, 편집적 엄격함을 결합한 역할입니다.

⚽ 축구와의 이야기: 축구에 눈을 뜬 것은 1990년 6월, Omam-Biyik의 아르헨티나를 상대로 한 헤딩 골 때였습니다. 창립적 충격… 그리고 제가 더 이상 “유망주” 범주에 속하지 않음을 보여주는 증거! 그 이후로 팬으로서의 여정은 판니니 앨범에서 GOAL 칼럼까지 이어졌으며, 축구 이야기를 전하는 집착은 여전히 남아 있습니다. Gerrard 이전의 제 우상은 Pierre Littbarski였으며, 그의 휘어진 다리와 볼 컨트롤 천재성을 기억합니다.

🎯 전문 분야:

프리미어리그 및 잉글랜드 축구 (분석, 문화, 역사)

아프리카 축구 및 알제리 국가대표팀

러시아 축구 및 국제적 맥락

주요 국제 대회 (월드컵, 유로, 아프리카 네이션스컵)

🌟 가장 좋아하는 축구 순간:

2009년 움두르만에서 이집트를 상대로 한 Anthar Yahia의 강력한 슛, 알제리에게 월드컵 티켓을 안겨준 순간.

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