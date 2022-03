UTU 유벤투스, 달아나는 밀란-인테르[칼치오위클리]

🥳 | VICTORY!



😍 Inter back to winning ways! 🔥

🖤💙 A goal fest at San Siro! 😎#InterSalernitana 5⃣-0⃣

⚽️ 23 - #Lautaro

⚽️ 40 - #Lautaro

⚽️ 56 - #Lautaro

⚽️ 64 - @EdDzeko

⚽️ 69 - @EdDzeko



Powered by @gruppo_a2a #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/o3C4uh6Ekq