'Playing is Believing' PES 데이터팩 4.0을 제대로 즐겨보자

'돌아온 레전드' 피를로 그리고 현실적인 그래픽. 축구 팬들의 이목을 쏠리게 하는 PES 데이터팩 4.0의 주요 업데이트 콘텐츠는?

코나미 디지털의 '프로 에볼루션 사커(이하 PES) 2020'를 좋아하는 축구 팬들이라면, 아직 기뻐해야 할 이유가 많아 보인다.

'코나미 디지털 게이밍 파워하우스'는 8개의 클럽에서 활약했던 레전드 선수들이 파트너 클럽 일원으로서 이번 eFootball PES 2020 내 마이 클럽에 새롭게 추가됐음을 알렸다.

그 주인공은 다음과 같다. 이탈리아의 레전드 안드레아 피를로와 쥐세페 베르고미 그리고 인터 밀란에서 활약했던 콜롬비아 대표팀 수비수 이반 코르도바다. 이게 다가 아니다. 체코의 장신 공격수 얀 콜러도 이번 업데이트 명단에 포함됐다. 이외에도 가레스 배리와 셰이 기븐이 새로운 레전드 플레이어로 등록됐고, 라파엘 판 데르 파르트와 로비킨 또한 팀의 상징적인 선수로서 이번 업데이트를 통해 새롭게 등장한다.

더 많은 팀

코나미 디지털 스튜디오는 그동안 지금의 게임 시스템에서 더 많은 레전드 선수들을 즐길 수 있도록 노력을 기울였다.

이번에 새롭게 추가된 레전드 플레이어 모두 데이터 팩 4.0을 통해 이용할 수 있다. 그리고 해당 데이터 팩 4.0은 플레이스테이션4와 XBOX ONE 그리고 PC의 스팀 서비스를 통해 이용할 수 있다.

현역 선수들에 대해서도 데이터가 새롭게 추가됐다. PES 2020은 현실적인 모습을 재현하기 위해 꾸준히 노력했고, 이번에는 50여 명의 선수 페이스를 업데이트하며 현실감을 불어넣어 줬다. 돌아온 웨인 루니와 즐라탄 이브라히모비치는 물론이고, 엘링 홀란드와 딘 헨더슨 그리고 웨슬리 모라에스가 바로 그 주인공이다.

새로운 리그도 추가됐다. 캄페오나투 브라질 세리에A는 물론, 도요타 타이 리그 또한 이번 업데이트를 통해 새롭게 모습을 드러낸다. 브라질 리그의 경우 이미 업데이트를 통해 새로운 유니폼을 추가한 상태다.

세부적인 면에서도 변화가 있다. Adidas 축구화(Copa 20+ Mutator Pack, Nemeziz 20+ Mutator Pack, X 19+ Mutator Pack)를 비롯해 Nike의 (MERCURIAL SUPERFLY VII RED/BLACK, MERCURIAL SUPERFLY VII MULTI, PHANTOM VENOM, PHANTOM VSN 2, TIEMPO LEGEND VIII)의 디자인이 구현됐다. New Balance (FURON v6, TEKELA v2), PUMA (Future 5.1 NETFIT, Puma ONE 20.1) and Umbro (MEDUSAE 3, VELOCITA 5)도 현실감 있게 사용할 수 있다.



유료 콘텐츠에서는 최신 선수들의 데이터가 포함된 my Club 선수단의 업데이트를 비롯해 감독 그리고 팀 전술 변화 여기에 선택한 클럽의 테마가 업데이트됐다. 그리고 이 모든 업데이트는 4.99달러를 지급한다면 콘솔 기기를 통해 누구든 즐길 수 있다.

마지막으로, 코나미는 PES 게임 커뮤니티의 피드백을 반영해 여러 버그 사항들을 수정했다.

데이터 팩 4.0을 지금 다운로드하여 회사의 궁극적인 모토인 – 'Playing is Believing'을 실현해보자.