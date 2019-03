MLS가 황인범 패스를 도움으로 기록한 이유는?

[골닷컴, 미국 뉴욕] 한만성 기자 = 분명히 우리가 생각하는 '어시스트(도움)'는 아니었다. 그러나 북미 프로축구 메이저리그사커(MLS) 공식 기록지는 황인범(22)의 패스를 도움으로 기록했다.

한국 축구의 차세대 미드필더로 떠오른 황인범은 지난 3~4일(이하 한국시각) 이틀에 걸쳐 막을 올린 2019년 MLS 시즌을 앞두고 대전 시티즌을 떠나 밴쿠버 화이트캡스로 이적했다. 리그 개막을 약 2주 앞두고 새 팀에 합류한 황인범은 지난 3일 밴쿠버가 미네소타 유나이티드를 상대한 개막전에서 풀타임 활약하며 공격포인트(1도움)까지 기록했다.

밴쿠버는 홈구장 BC플레이스에서 창단 2년 차에 불과한 미네소타에 2-3 석패를 당했다. 그러나 황인범은 인상적인 활약을 펼치며 마크 도스 산토스 밴쿠버 감독은 물론 현지 언론과 팬들로부터도 합격점을 받았다. 도스 산토스 감독은 경기가 끝난 후 구단 공식 소셜 미디어 채널을 통해 "황인범은 근육 경련이 일어났는데도 계속 뛰었다. 그에게 긍정적인 부분을 매우 많이 봤다"고 칭찬했다.

# 황인범의 패스가 어시스트인 이유, MLS 로컬 룰 '세컨드 어시스트'

단, 국내 K리그나 유럽 축구에 익숙한 일반 팬들에게는 이날 81분 황인범의 패스가 왜 도움으로 기록됐는지를 두고 혼란이 생길 수밖에 없다. 황인범은 밴쿠버가 1-3으로 뒤진 81분 왼쪽 측면에서 요르디 레이나(25)가 짧게 건넨 코너킥을 받아 중앙 부근에서 기다리던 PC(24)에게 간결한 패스로 연결했다. 이후 PC가 문전으로 뛰워준 패스를 도닐 헨리(25)가 머리로 마무리했다.

Doneil Henry scores his first goal as a member of #VWFC to bring the 'Caps within one.



Assisted by PC and Hwang.#VANvMIN pic.twitter.com/XjyRZbvGa3