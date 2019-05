[Goal's English] 영국에서 캡틴 말고 '주장'을 가리키는 말?

영국에선 축구팀의 주장을 부르는 말이 따로 있다는데...

[골닷컴] 프리미어리그 현지 중계를 보다보면 생소한 단어들이 종종 들린다.

우리는 흔히 팀의 주장을 '캡틴(Captain)'으로 알고 있지만, 영국에선 이를 의미하는 다른 말이 자주 사용된다고 한다.

골닷컴코리아 공식 유튜브 채널 'GOAL TV'의 'Goal's English'는 영국 축구 기사를 토대로 생소한 축구 용어를 알려주는 프로그램이다.

지난주 업로드된 영상에선 축구 팀의 주장을 가리키는 'Skipper'라는 단어와 함께 맨체스터 유나이티드의 솔샤르 감독 코멘트가 소개되었다.

지난해 12월 조세 무리뉴 감독이 경질되고, 맨유의 임시 감독으로 부임하게 된 솔샤르는 "Valencia is still the captain"이라 말했고, 영국 언론은 'Solskjaer confirms Valencia will remain Untied SKIPPER'라고 표현했다.

여기서 'Skipper'는 배의 선장을 뜻하는 단어지만, 축구계에선 Captain과 함께 '주장'이란 의미로 쓰인다.

*유튜브 GOAL TV 에서 더 많은 Goal's English 컨텐츠를 보실 수 있습니다.