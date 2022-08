GOAL 소셜 슈퍼스타 2022

Highlighting he best posts from the most outstanding social networks in football

단지 경기 뿐만이 아니다. 팬들은 1년 365일. 24시간 내내 축구에 목 마르다. 그리고 축구 클럽은 팬들의 목소리에 귀 기울인다. 지난 몇 년 간 소셜 미디어의 글로벌 파급력은 기하급수적으로 늘어났다. 소셜 포스팅은 굉장히 멋지기도 하고, 사회적으로 중요하고, 재미도 있고, 재치 있고 시대정신을 반영하기도 한다. 전세계에 있는 GOAL 저널리스트와 소셜 크리에이터 팀은 계속해서 구단과 공유하고 소통한다. 특히 브라질에서 베를린, 버밍엄에서 브리스번까지 소셜 팀의 환상적인 성과를 공개한다. GOAL 소셜 슈퍼스타 2022는 틱톡, 인스타그램, 트위터, 페이스북 등에 올라온 축구 클럽들의 눈을 사로잡는 포스트로 선정된다. 우리가 친구, 가족, 그리고 GOAL의 글로벌 팬들에게 공유한 포스트이고, 여기 5개의 후보가 있다. 투표에서 가장 많은 표를 얻은 포스트는 연말에 1위의 자리에 오르게 된다. 그럼 여기 5개 클럽의 포스트를 살펴보자. Stranger Things와 컬쳐 메시업한 플라멩고 최근 Stranger Things에 대해 이야기 하지 않는 사람이 있나? 이 넷플릭스 드라마는 새로운 시즌으로 돌아왔다. 더 많은 악령과 미스테리, 그리고 80년대 추억들과 함께 말이다. 남미의 강호 플라멩고는 시대의 흐름을 거스르지 않았다. 아르투르 비달의 오피셜 영상을 Stranger Things를 이용해 만들어 엄청난 호응을 얻었다. 사랑할 수 밖에 없는 이유 인스타그램에서 이 콜라보는 난리가 났다. 플라멩고는 자작한 가사와 연기로 넷플릭스 시리즈와의 완벽한 콜라보를 이뤄냈다. 케이트 부시의 80년대 노래 대신 구단 응원가가 나오고, 맥스나 더스틴은 킹 아르투르가 대신했다. 괴상하고 B급 감성이긴 하지만 경기장에서 악수하고 마무리하는 평범한 영상 보단 훨씬 낫다. 제발 더 만들어줬으면 좋겠다. ****** 재앙으로부터 댄스를... 왓포드 챔피언십에서 프리미어리그로 올라오는 것은 쉽지 않다. 챔피언십에선 매주 홈과 어웨이 경기를 반복하는 것이 더 어렵다. 강등? 최악이다. 하지만 왓포드가 해냈다. 그리고 이들의 실시간 틱톡 쇼츠 콘텐츠는 팬들의 환호성을 이끌어냈다. 사랑할 수 밖에 없는 이유 몇몇 클럽은 엄청난 규모의 미디어팀을 자랑한다. 스튜디오 시설도 완벽하다. 하지만 그렇지 않은 클럽도 있다. 왓포드는 후자다. 하지만 이 8초 짜리 영상은 모든 것을 말한다. 요란한 살사 비트로 시작되는 영상에 우리는 빠져들었다. 왓포드 스타 이스마일라 사르가 "강등 당하는 슬픈 얼굴"이라는 자막 아래 나타난다. 그리고 그의 옆에는 팬들이 있고 클럽의 모든 사람의 감정이 들어있다. 잠깐! 하지만 슬퍼할 시간은 없다. 사르는 춤을 추기 시작하고 "다음 시즌은 더 많이 이겨서 행복한 얼굴"이라는 캡션으로 바뀐다. 10초도 안 되는 영상에 축구의 모든 감정이 들어있다. ****** 남미 최고 가수와 함께 한 벨레스 사스필드 2022년 6월 벨레스 사스필드는 디에고 고딘과 계약했고 이는 이적시장 최고의 성과였다. 계약 발표 영상은 또다른 차원이었다. 라틴 아메리카 최고 가수 중 하나인 비자랍이 등장한다. 물론 그는 벨레스의 빅 팬이다. 스튜디오에 있는 비자랍은 자신의 새 노래를 연주한다. 그러던 중 갑자기 전화 벨이 울리며 연주를 방해한다. "온다고? 확실해? 오 미칠 것 같아!"라며 고딘 영입 전화를 받는다. 사랑할 수 밖에 없는 이유 1994년 코파 리베르타도레스에서 우승한 벨레스는 이듬해 일본에서 열린 인터컨티넨탈컵에서 파비오 카펠로 감독이 이끄는 AC밀란을 꺾는다. 하지만 이같은 성공에도 불구하고 그들은 경제적으로 아르헨티나 최고의 클럽이 되지 못한다. 그러나 이번 고딘 영입은 지난 15년 간 최고의 발표였고 유명한 팬인 비자랍을 미치게 할 정도였다. 영상은 웃기고 재밌다. 그리고 새로운 노래를 선보이는 기발함까지 담고 있다. ****** 선행 캠페인을 위해 글로벌 팬덤을 활용한 AS로마 최근 몇 년 간 AS로마는 이적 발표 때 실종 아동을 위한 캠페인을 진행했다. 그리고 이번 여름 파올라 디발라를 영입하며 또 한번 글로벌 팬덤을 활용했다. 디발라가 웃으며 로마의 셔츠를 입을 때 영상 우측에는 실종 아동의 얼굴이 등장했고 이는 영향력 있는 메시지를 전달했다. 사랑할 수 밖에 없는 이유 AS로마는 2019년 구단의 새로운 Chief Strategy Officer 폴 로저스가 온 이후로 영입 영상에 큰 변화를 주었다. 로마는 지금까지 12명의 실종 아동을 찾는데 도움을 주었고 지난해에는 스트라이커 엘도르 쇼무로도프가 자신의 영입 발표 영상에서 "아이들을 찾는 것은 행복이고 이를 설명하기는 쉽지 않다"라고 말하며 폴란드 소녀를 찾는데 도움을 주었다. 로마의 캠페인은 축구가 삶을 바꿀 수 있는 힘을 가지고 있다는 것을 보여주고 있다. ****** 알 이티하드의 상형문자 3D 애니메이션으로 만든 호랑이가 피라미드에 가까운 경호가 엄격한 궁전 주변을 어슬렁 거린다. 이상하기도 하지만 불안한 느낌이다. 그런데 갑자기 TV에선 축구 하이라이트가 나온다. "이것은 미래"라는 문구와 함께 경기장 가운데로 이끌려 간다. 알 이티하드의 이집트 미드필더 타렉 하메드 영입 발표 영상은 현대적 작품이다. 루브르 박물관에서 상영될 만하다. 사랑할 수 밖에 없는 이유 우리는 일반적으로 축구 애니메이션을 많이 보진 않는다. 하지만 빠져들 정도로 잘 만든다면 눈에 띌 수밖에 없다. 알 이티하드의 애니메이션은 특이하다. N64의 골든 아이와 실제 상형문자가 섞였다. 그리고 음악은 우울하기도 했다가 신나고, 결국 밖에 나가 춤추고 싶게 만든다. 타렉 하메드는 알 이티하드로 오기 전 자말렉에서 200경기 이상을 뛴 베테랑이다. 이 영상은 파라오가 새로운 클럽에서 환영 받는 모습을 아주 잘 담아냈다는 평가를 받았다. 에디터 추천 '호피 비키니' 입고 태닝 삼매경, K리그 치어리더

