B.실바, 올시즌에만 뛴거리 ‘13.7km’ 2회 기록

[골닷컴] 윤진만 기자= 베르나르두 실바(24, 맨체스터시티)가 올 시즌 프리미어리그에서 뛴 거리 부문 1~2위에 올라있다.

지난 3일, 맨시티가 2-1로 승리한 리버풀전에서 기록한 ‘13.7km’가 올 시즌 프리미어리그 단일경기 활동량(Distance covered) 1위에 해당한다.

잘 알려지지 않았지만, 지난해 10월29일 토트넘홋스퍼전(1-0 승)에서도 13.7km를 뛰었다.

<스카이스포츠>가 공개한 자료에 의하면, 올 시즌 프리미어리그 뛴 거리 1~2위가 모두 베르나르두 차지다.

포르투갈 출신 테크니션을 알려진 베르나르두는 리그 기준 6골 5도움을 기록하는 동시에, 주젭 과르디올라 감독의 팀에 에너지도 불어넣고 있다.

'ESPN'의 리엄 투미는 리버풀전을 마치고 “과르디올라는 어떻게 베르나르두를 박지성으로 만들었나?”라며 많은 활동량을 자랑했던 전 맨유 미드필더 박지성과 베르나르두를 비교했다.

올시즌 마우리시오 사리 감독과 함께 첼시에 입성한 조르지뉴도 못지않은 활동량을 자랑한다.

지난해 9월29일 리버풀전에서 13.6km(3위) 지난해 12월8일 맨시티전에서 13.1km(6위)를 각각 뛰었다. ‘사리볼’이 원활하게 실현되게 하기 위해 쉴 새 없이 움직였다.

이밖에 크리스티안 에릭센(토트넘) 조던 헨더슨(리버풀) 제임스 밀너(리버풀) 잭 콕(번리) 안드레 고메스(에버턴) 등 중앙 미드필더들이 13km 클럽에 가입했다.

# EPL 21라운드 현재, 활동량 TOP 10

1. 베르나르두 실바 (맨시티, vs 리버풀) : 13.7km

2. 베르나르두 실바 (맨시티, vs 토트넘) : 13.7km

3. 조르지뉴 (첼시, vs 리버풀) : 13.6km

4. 크리스티안 에릭센 (토트넘, vs 맨유) : 13.2km

5. 조던 헨더슨 (리버풀, vs 맨시티) : 13.2km

6. 조르지뉴 (첼시, vs 맨시티) : 13.1km

7. 제임스 밀너 (리버풀, vs 아스널) : 13.0km

8. 잭 콕 (번리, vs 뉴캐슬) : 13.0km

9. 로맹 사이스 (울버햄튼, vs 리버풀) : 13.0km

10. 안드레 고메스 (에버턴, vs 맨시티) : 13.0km

*자료: 스카이스포츠

사진='게으르지 않은 천재. 베-모기'. 게티이미지