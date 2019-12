'4연승' 도르트문트, 스리백 전술 변화가 신의 한 수 되다

Thorgan Hazard: ⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ 🅰️ Marco Reus: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ 🅰️🅰️ Jadon Sancho: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️🅰️ 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ BVB's front three have all been directly involved in 10+ league goals this season. https://twitter.com/Squawka/status/1205933223185911808/photo/1