12점, 이카르디가 인테르에 안긴 승점

인테르 해결사 이카르디가 리그 9호골을 완성하며 결승포 포함 올 시즌 팀에 승점 12점을 안겼다

[골닷컴] 박문수 기자 = 승점 12점, 올 시즌 이카르디가 인터 밀란에 안겨준 승점이다.

이카르디는 16일 새벽 열린 우디네세와의 '2018/2019시즌 이탈리아 세리에A 16라운드' 홈 경기에서 후반 31분 페널티킥 키커로 나서, 결승포를 뽑아내며 팀의 1-0 승리를 이끌었다.

경기 전 인테르는 승점 3점이 절실했다. 그도 그럴 것이 지난 주말 인테르는 유벤투스와의 이탈리아 더비전 0-1로 패했고, 이어진 주 중 PSV 에인트호번와 홈 경기에서는 1-1로 비겼다. 상위권과의 격차가 벌어진 상태에서 인테르는 UEFA 챔피언스리그 조별 예선에서 탈락한 상태였다.

그리고 나선 우디네세전, 인테르가 두드렸지만 우디네세의 골문은 굳게 잠긴 상태였다. 그러한 상황에서 후반 31분 상대의 핸들링 파울이 VAR을 통해 페널티킥으로 이어졌고, 키커로 나선 이카르디가 파넨카 킥으로 우디네세 골망을 흔들었다.

경기 후 이탈리아의 '풋볼 이탈리아'는 16일(한국시각) 이카르디가 올 시즌 인테르에 승점 12점을 안겨줬다고 알렸다.

이번 시즌 이카르디는 9골을 넣었다. 16일 기준으로 피옹테크, 호날두 그리고 임모빌레에 이은 득점 순위 4위지만, 골 순도가 상당하다. 리그 기준으로 인테르가 가동한 28골 중 약 1/3에 달하는 기록이며, 무엇보다 밀란 더비전 결승포를 비롯해 이카르디가 골을 넣은 경기에서 인테르는 아탈란타전을 제외한 모든 경기에서 승점을 확보했다.

주목할 점은 결승포다. 피오렌티나전에서는 1골 1도움을 그리고 스팔과의 원정 경기에서는 멀티골을 가동하며 인테르의 2-1 승리를 이끈 이카르디다. 그리고 밀란과의 더비전에서는 결승골의 주인공으로 최근 치른 우디네세전에서도 파넨카킥 결승포로 팀에 승점 3점을 안겨줬다.

팀의 16강 진출 실패로 빛을 바랬지만, 6경기에서 4골을 터뜨린 UEFA 챔피언스리그에서도 이카르드는 중요한 순간 득점포를 가동하며 팀 공격을 책임졌다. 토트넘전에서는 후반 막판 동점골을 PSV와의 원정 경기에서는 후반 15분 결승포를 가동했다. 바르셀로나와의 홈 경기에서 막판 터뜨린 동점골도 고무적이었다. 무승부로 끝난 PSV전에서도 이카르디는 동점골을 가동하며 위기의 팀을 구해낸 바 있다.

# 2018/2019시즌 마우로 이카르디 득점 기록(이탈리아 세리에A 기준)

1호골: VS 피오렌티나, 인테르 2-1 승리 -> 2,3호골: VS 스팔, 인테르 2-1 승리 -> 4호골: VS AC 밀란, 인테르 1-0 승리 -> 5,6호골: VS 라치오, 인테르 3-0 승리 -> 7호골: VS 아탈란타, 인테르 1-4 패 -> 8호골: VS AS 로마, 인테르 2-2 로마 -> 9호골: VS 우디네세, 인테르 1-0 우디네세

사진 = 게티 이미지