12월 'POTM', 살라 vs 손흥민 vs 반다이크 삼파전

[골닷컴, 런던] 이성모 기자 = 살라(리버풀) vs 손흥민(토트넘) vs 반다이크(리버풀)의 삼파전이다.



EPL 사무국은 4일(현지시간) 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 12월 이달의 선수(POTM, Player of the Month) 후보를 공식 발표했다. 이번에 발표된 이달의 선수 후보는 다음과 같다.





펠리페 안데르손 (웨스트햄)에당 아자르(첼시)해리 케인(토트넘)마르쿠스 래쉬포드(맨유)모하메드 살라(리버풀)손흥민(토트넘)반 다이크(리버풀)위 후보자들 중, 가장 유력한 후보자는 역시 리버풀의 공격수 살라와 토트넘의 손흥민이다. 두 선수는 각각 12월을 기준으로 살라와 손흥민은 나란히 6골을 기록했다. 둘 중 누가 받아도 이상할 것이 없는 뛰어난 활약이다. 손흥민이 좀 더 꾸준했다면, 살라는 리버풀의 12월 말 결과가 끝까지 좋았다는 점에서 좀 더 유리하다.대체적으로 두 선수의 수상 가능성이 점쳐지고 있는 상황이지만, 그 외의 수상자가 나올 가능성도 분명히 존재한다. 리버풀 수비의 핵심인 반 다이크가 그 대상이다.리버풀의 우승 도전에 가장 큰 기여를 하고 있다는 평가를 받고 있는 반 다이크는 특히 최근 잉글랜드 언론을 통해 세계 최고 이적료 수비수라는 몸값이 아깝지 않다는 극찬을 받고 있으며 이 기간 중 리버풀은 4경기에서 클린시트를 기록했다.비록 리버풀이 맨시티에 패하며 '무패우승' 도전은 물거품이 됐으나, 그 경기는 1월에 있었던 경기이므로 12월 이달의 선수상 수상에 영향을 주지 않는다.위 세 선수의 수상 가능성이 가장 유력한 가운데, 과연 어떤 선수가 그 주인공이 될지 관심이 집중되는 대목이다.사진=EPL 공식 트위터