토트넘 vs 라이프치히, 발렌시아 vs 아탈란타 UCL 16강 대진 완성

2019/20시즌 UCL(챔피언스리그) 16강 대진이 완성됐다. 손흥민의 토트넘은 라이프치히 , 이강인의 발렌시아는 아탈란타를 상대한다.

(토트넘은 16강에서 라이프치히를 만나게 됐다. 출처=토트넘 공식 트위터)





[골닷컴] 이성모 기자 = 2019/20시즌 UCL(챔피언스리그) 16강 대진이 완성됐다. 손흥민의 토트넘은 라이프치히 , 이강인의 발렌시아는 아탈란타를 상대한다.16일, UEFA는 전세계에 생중계되는 가운데 이번 시즌 16강 및 이후의 대진을 발표했다. 조추첨에는 올해 결승전을 개최하는 터키 대표팀 출신의 하밋 알틴톱이 함께 했다. 조추첨은 각 조 1위 팀과 2위팀이 만나는 것과 같은 리그의 팀이 16강에서 만나지 않는 것을 기본 조건으로 진행됐다.다음은 16강 대진 전체.파리 생제르망 VS 도르트문트레알 마드리드 VS 맨시티발렌시아 VS 아탈란타아틀레티코 마드리드 VS 리버풀첼시 VS 바이에른 뮌헨리옹 VS 유벤투스토트넘 VS 라이프치히나폴리 VS 바르셀로나한편, 올해의 챔피언스리그 결승전은 이스탄불에서 펼쳐진다.