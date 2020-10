토트넘 '이달의 골' 후보 발표...손흥민, 케인, 라멜라

토트넘이 '이달의 골' 후보를 발표했다.

[골닷컴] 이성모 기자 = 토트넘이 '이달의 골' 후보를 발표했다.





토트넘은 10일 공식 소셜미디어 채널을 통해 지난 9월에 있었던 모든 경기에서 총 5골의 베스트골을 선정 및 공개했다. 손흥민은 사우스햄튼 전에서 기록한 1번째, 4번째 골 두 골을 후보에 올렸다.다음은 이달의 골 후보에 오른 다섯골 리스트.1. 손흥민 VS 사우스햄튼(첫번째 골)2. 손흥민 VS 사우스햄튼(4번째 골)3. 라멜라 VS 슈켄디아4. 케인 VS 슈켄디아5. 라멜라 VS 첼시한편, 토트넘 이달의 골은 홈페이지에서 실시중인 팬들의 투표에 의해 결정될 예정이다.사진=토트넘 공식 트위터