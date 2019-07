'토트넘 신참' 은돔벨레 "스퍼스 화이팅!"

- 은돔벨레, 토트넘 클럽 레코드 '약 920억 원'

- 토트넘, 1년 6개월 만에 발표한 '반가운 영입'

- 클라크에 이어서 은돔벨레까지 '탄탄한 전력'

[골닷컴, 런던] 장희언 기자 = 토트넘 핫스퍼가 올림피크 리옹 미드필더 탕귀 은돔벨레의 영입을 확정지었다.

토트넘은 2일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 잭 클라크에 이어서 은돔벨레의 영입 소식을 알렸다. 이는 루카스 모우라 이후 약 1년 6개월 만에 발표한 영입으로 탄탄한 전력 보강에 성공했다.

은돔벨레의 계약 기간은 6년이며, 이적료는 6,000만 유로(약 791억 원)로 토트넘의 클럽 레코드다. 인센티브까지 포함한다면 1,000만 유로(약 131억 원)가 더 추가될 수 있다. 이전 기록은 다빈손 산체스의 4,200만 파운드(약 618억원)이었다.

입단이 발표된 후 은돔벨레는 토트넘 공식 인스타그램 스토리에서 엄지를 치켜세우며 수줍은 미소와 함께 간단한 인사를 전했다. 그는 "Hi, it's Tanguy. Come On You Spurs! (안녕하세요. 은돔벨레입니다. 스퍼스 화이팅!)"라고 외쳤다.

이와 함께 토트넘 팬들은 은돔벨레의 영입에 SNS 댓글로 폭발적인 반응을 보였다. 그들은 "중원에서 시소코와 어떤 활약을 보여줄지 기대된다"는 반응이 주를 이룬 가운데 "환상적인 영입이다"며 "즉각적으로 팀을 개선할 것이다"고 기대감을 전했다.

뿐만 아니라 "정말 믿을 수 없다. 뎀벨레를 떠나보내고 대체할 만한 선수를 바로 찾았다" "레비 회장이 끝내 우리를 자랑스럽게 해줬다" "새로운 애시앙이다. 시소코 옆에 은돔벨레가 있다. 둘의 활약이 기대된다" 등의 긍정적인 반응이 많았다.

이와 함께 다른 구단 팬들의 반응 또한 눈에 띄었다. 그들은 "멋진 영입이다. 정정당당한 시합을 하자. 행운을 빈다"며 은돔벨레의 영입에 축하를 전하기도 했다.

사진 = 토트넘 공식 인스타그램, 트위터