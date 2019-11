콜린 벨 감독, EAFF E-1 챔피언십 대비 최종훈련 명단 확정

콜린 벨 호가 처음 출항한다. 여자축구대표팀의 지휘봉을 새로 잡은 벨 감독은 내달 부산에서 개최되는 EAFF E-1 챔피언십 대비 최종훈련에 참가할 35명 선수 소집 명단을 확정했다.

[골닷컴] 서호정 기자 = 이번 소집 명단은 여민지(수원도시공사), 장슬기(인천현대제철), 황보람(화천KSPO) 등 프랑스 여자월드컵에 출전했던 15명 선수가 주축을 이루고, 최근 열린 미국과의 친선 2연전에서 좋은 활약을 보였던 김혜영, 박예은(이상 경주한수원), 이세은(인천현대제철) 등이 포함됐다.

골키퍼 윤영글(경주한수원)은 중국4개국대회 이후 10여 개월, 심서연(인천현대제철), 최유리(구미스포츠토토)는 작년 8월 자카르타팔렘방 아시안게임 이후 1년2개월 여 만에 대표팀에 복귀한다.

또 현재 태국에서 진행 중인 ‘AFC U-19 여자 챔피언십’에서 3골을 넣은 강지우(고려대)를 비롯해 추효주(울산과학대), 박혜정(고려대) 등 신예 3명과 오은아(서울시청), 김미연(수원도시공사), 이소희(화천KSPO) 등 6명은 콜린 벨 감독의 눈도장을 받아 생애 첫 A대표팀 명단에 이름을 올렸다.

반면, 조소현(웨스트햄유나이티드WFC), 지소연(첼시위민), 이금민(멘체스터시티WFC) 등 잉글랜드 리그에서 활약 중인 세 선수는 FIFA가 정한 A매치 기간이 아니기 때문에 차출이 어렵다고 판단, 이번 소집 대상에서는 제외됐다.

이번 훈련은 소집 기간 중 대회 참가로 훈련에 일정 기간 합류하지 못하는 선수들이 있다는 부분을 고려하고 감독이 가능한 많은 선수를 직접 확인하기 위해 선수 소집 인원이 늘어났고, 훈련 일수도 추가됐다.

먼저 오는 15일부터 17일까지 2박 3일간 파주에서 진행되는 단기 소집 훈련에는 인천현대제철 소속 선수 11명을 포함해 총 26명이 참가한다. 이어 25일부터 30일까지 울산에서 진행되는 두 번째 소집 훈련에는 24명의 선수가 참가한다. 첫 번째 훈련에 참가했던 인천현대제철 11명의 선수가 올해 1회로 국내에서 개최되는 ‘AFC여자 클럽 챔피언십’ 참가를 위해 소속팀에 복귀하고, 19세 여자대표팀 선수 3명을 포함해 9명의 선수가 훈련에 합류한다.

소집에 앞서 콜린 벨 감독은 “선수들과 첫 만남이 무척 기대된다. 첫 훈련 기간은 선수들과 팀의 철학을 공유하고 훈련 및 미팅 등 팀의 운영 방식을 공유하는 데 있어 매우 중요한 시기다”고 말하며 “원래 계획대로 25일에 소집하게 되면 일부 선수들이 소속팀의 대회 참가로 일주일 정도 늦게 대표팀 훈련에 합류하게 되는 상황이 발생한다. 그러면 정상적인 훈련이 어렵다고 판단해 단기 소집을 추진하게 됐다. 이 기간 중에 훈련만큼 선수들과 대화에도 많은 시간을 할애할 계획이다”고 밝혔다.

지난달 22일 기자회견을 통해 여자대표팀 감독에 부임한 콜린 벨 감독은 WK리그를 관전하고 클럽 감독들과 미팅을 하면서 대략적인 선수 파악을 마친 데 이어 이번 소집 훈련과 AFC 여자 클럽 챔피언십 영상을 통해 35명 선수들을 최종 점검할 계획이다. 이를 바탕으로 오는 12월 10일부터 부산에서 개최되는 2019 EAFF E-1 챔피언십에 참가할 23명의 대회 참가 명단을 11월 30일 발표할 예정이다.

<1차 최종훈련 명단(26명), 11/15(금)~17(일), 파주NFC> v('*'표시는 1,2차 훈련에 모두 포함된 선수를 의미함)

GK *강가애(구미스포츠토토) 김민정(인천현대제철) *윤영글(경주한수원)

DF 김혜리 김도연 심서연 임선주(이상 인천현대제철) *김혜영(경주한수원) *어희진(구미스포츠토토) *이은미(수원도시공사) *홍혜지(창녕WFC) *황보람(화천KSPO)

MF 이영주 이소담 이세은(이상 인천현대제철) *장창(서울시청) *박예은(경주한수원)

FW 강채림 장슬기 정설빈(이상 인천현대제철) *문미라 *여민지(이상 수원도시공사) *손화연(창녕WFC) *김상은 *최유리(구미스포츠토토) *전은하(경주한수원)

<2차 최종훈련 명단(24명), 11/25(월)~30(토), 울산>

GK *강가애(구미스포츠토토) *윤영글(경주한수원) 오은아(서울시청)

DF *어희진(구미스포츠토토) *김혜영 박세라(이상 경주한수원) *홍혜지(창녕WFC) *황보람(화천KSPO) *이은미 김미연(이상 수원도시공사)

MF *박예은(경주한수원) *장창(서울시청) 권은솜(수원도시공사) 지선미(구미스포츠토토) 강지우 박혜정(이상 고려대)

FW *문미라 *여민지(이상 수원도시공사) *손화연(창녕WFC) *김상은 *최유리(이상 구미스포츠토토) *전은하(경주한수원) 이소희(화천KSPO) 추효주(울산과학대)

<여자대표팀 향후 일정>

11/7(목) EAFF E-1 챔피언십 대비 최종훈련 소집 명단 35명 발표

11/15(금) 11:30 파주NFC 26명 소집

11/15(금)~17(일) 훈련

11/25(월) 울산 24명 소집

11/25(월)~30(토) 인천현대제철 소속 선수 ‘2019 AFC 여자 클럽 챔피언십’ 참가

11/30(토) EAFF E-1챔피언십 참가 23명 최종명단 발표

12/10(화) 16:15 EAFF E-1 챔피언십 vs. 중국 @부산구덕

12/15(일) 16:15 EAFF E-1 챔피언십 vs. 대만 @부산아시아드

12/17(화) 19:30 EAFF E-1 챔피언십 vs. 일본 @부산구덕