콜린 벨호 출항 준비, 사상 첫 올림픽 진출 노린다

여자대표팀은 2월 3일 미얀마와 제주에서 첫 경기를 가진다

[골닷컴] 박병규 기자 = 콜린 벨 감독이 이끄는 여자 축구 국가대표팀은 오는 2월 3일부터 '2020 도쿄올림픽 여자축구 아시아 최종예선'에 나선다. 한국은 사상 최초로 올림픽 본선 진출을 노린다.

대한축구협회(KFA)는 오는 2월 3일부터 9일까지 제주월드컵경기장에서 열리는 '2020 도쿄올림픽 여자축구 아시아 최종예선' 입장권을 1월 17일(금) 오후 2시부터 '인터파크 티켓'을 통해 판매한다고 밝혔다. 여자 축구 사상 최초로 올림픽 본선 진출을 노리는 한국은 베트남, 미얀마와 함께 A조에 속해 있다. 애초 함께 편성되었던 북한이 불참하며 A조는 3국가로만 편성되었다.

홈에서 치르는 예선전이자 첫 올림픽 본선 진출을 노리는 콜린 벨호는 일찍이 제주도에서 소집훈련을 실시해 손발을 맞추고 있다. 총 26명을 선발하여 열띤 경쟁을 펼치고 있으며 이 중 최종 20명이 최종예선에 나선다. 지난 12월 부산에서 열린 EAFF E-1 챔피언십(동아시안컵)에서 아쉽게 준우승에 그쳤지만 부임 후 짧은 기간에 변화를 보인 것은 긍정적인 신호였다.

KFA는 오는 17일부터 티켓을 판매한다. 입장권 가격은 서측 지정석 3만원, 동측과 남측 비지정석 1만원, 휠체어석 1만원이다. 할인은 비지정석에만 적용되며 제주도민 50%, KFAN 골드 50%, KFAN 실버 30%, 초중고 학생 30%, 복지카드 소지자 50%의 할인혜택을 받을 수 있다. 현장 판매는 경기 당일 킥오프 5시간 전부터 진행하며 KFAN 멤버십 사전 구매는 이번 경기에는 진행하지 않는다.

이재철 KFA 마케팅 팀장은 ”사상 최초로 올림픽 본선 진출을 노리는 여자 국가 대표팀이 선전할 수 있도록, 제주도민을 비롯한 국내 축구팬 여러분의 많은 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.



<2020 도쿄올림픽 여자축구 아시아 최종예선>

1경기: 미얀마 vs. 대한민국 / 2020. 2. 3(월) 19시, 제주월드컵경기장, 현장판매 오후 2시부터

2경기: 베트남 vs. 미얀마 / 2020. 2. 6(목) 19시, 제주월드컵경기장, 현장판매 오후 2시부터

3경기: 대한민국 vs. 베트남 / 2020년 2. 9(일) 15시, 제주월드컵경기장, 현장판매 오전 10시부터

* 모든 할인은 1인 1매 기준

* 할인 증빙 자료는 티켓 수령 시 확인 (제주도 거주자 확인, 학생증, 복지카드 등)

* 이번 경기에는 모바일 티켓은 운영하지 않음

사진 = 대한축구협회 제공