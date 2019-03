"차원이 다른 경기력"…황인범의 MLS 연착륙

[골닷컴, 미국 뉴욕] 한만성 기자 = 소속팀 밴쿠버 화이트캡스는 개막 후 2연패를 당하며 어려움을 겪고 있다. 그러나 황인범(22)은 서서히 진가를 발휘하며 실력을 인정받고 있다.

황인범은 밴쿠버가 지난 10일(이하 한국시각) 레알 솔트 레이크를 상대한 2019 시즌 북미 메이저리그사커(MLS) 2라운드 원정 경기에 선발 출전하며 풀타임을 소화했다. 경기 결과는 밴쿠버의 0-1 패배였다. 밴쿠버는 3일 홈 개막전에서 미네소타 유나이티드에 2-3 석패를 당한 데 이어 이날 솔트 레이크 원정에서 패하며 2연패로 시즌을 시작했다. 밴쿠버는 지난 시즌 종료 후 기존 선수 중 무려 21명이 팀을 떠났고, 새 선수는 황인범을 비롯해 현시점까지 18명이 영입됐다. MLS의 겨울 및 봄 이적시장은 오는 5월 초까지 이어진다. 아직 밴쿠버는 조직력이 완성되지 않은 팀인 게 사실이다.

그러나 황인범은 개막전에 이어 솔트 레이크 원정에에서도 빼어난 활약을 펼치며 주목을 받고 있다. 우선 그는 경기 후 밴쿠버가 매 라운드 선정하는 구단 선정 '맨 오브 더 매치(최우수 선수)'로 뽑혔다. 이날 경기에서 MLS의 리그 선정 맨 오브 더 매치는 솔트 레이크 수비형 미드필더 에베르톤 루이스(30)였지만, 황인범은 소속팀 밴쿠버에서 가장 빼어난 활약을 펼친 선수로 조명을 받았다.

솔트 레이크 원정에서 황인범이 펼친 활약은 기록으로도 잘 드러났다. 그는 4-3-3 포메이션의 좌측 중앙 미드필더로 출전해 양 팀을 통틀어 최다인 키패스(득점 기회 창출) 5회를 비롯해 슈팅 4회(밴쿠버 팀 내 최다), 유효슈팅 2회(양 팀 통틀어 공동 1위)를 기록했다. 황인범이 경기 시작 5분 만에 때린 강력한 오른발 발리슛은 상대 골문 왼쪽 상단을 향했으나 미국 대표팀 출신 골키퍼 닉 리만도(39)의 선방에 막혔고, 81분 상대 미드필더 다미르 크라일라흐(29)를 순식간에 제치고 시도한 날카로운 왼발 중거리슛은 근소한 차이로 상대 골문 오른쪽 상단을 살짝 벗어났다.

이 외에도 황인범은 15분 왼쪽 측면 깊숙한 위치에서 아크 정면 부근으로 상대 수비수 두 명 사이를 뚫는 긴 패스로 앤디 로즈(29)에게 완벽한 득점 기회를 만들어줬으며 25분에도 비슷한 위치에서 상대 수비수의 압박을 받는 상황에서 자신을 향해 패스가 굴러오자 360도 회전 동작을 선보이며 재치 있는 백힐을 연결하며 팀동료 PC와의 2대1 패스를 연결하며 관중 1만7096명의 탄성을 끌어냈다.

Our midfield man.



Inbeom Hwang was named #VWFC's man of the match yesterday after recording a game-high five chances created, 55 successful passes, and 76 touches. pic.twitter.com/aIfSGBlsf9